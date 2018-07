EEUU publica lista con aranceles por otros US$ 200 mil millones contra importaciones chinas

Actualidad internacional

La medida es un contraataque, luego de que Beijing respondiera a la primera tanda de gravámenes estadounidenses con sus propias sanciones. La nueva ofensiva de Washington comenzará a regir a partir del 30 de agosto.

Tal como lo prometió, el presidente de Estados Unidos ya lanzó su contraataque. Recién el viernes 1 de julio, la Casa Blanca implementó aranceles contra importaciones chinas por US$ 34 mil millones, medida que fue replicada de inmediato por Beijing.

Subiendo aún más la apuesta, Donald Trump había anticipado que si China tomaba represalias, ya tenía preparada una contraofensiva por otros US$ 200 mil millones en importaciones de la potencia asiática. Y si el gobierno chino volvía a contestar, las sanciones comerciales podrían escalar hasta los US$ 500 mil millones.

La Casa Blanca acaba de publicar esta tarde la nueva lista de productos gravados, que agregarán otros US$ 200 mil millones a la batalla comercial. La medida llevará la confrontación a una nueva escala, y el impacto en la economía mundial podría ser también mayor a lo que se esperaba hasta ahora. La noticia también significaría un duro golpe a las bolsas mundiales, que recién se estaban recuperando de la volatilidad de las últimas semanas generada por la confrontación, y sería particularmente intenso para las de Asia, que serán las primeras en reaccionar, esta madrugada.

Los nuevos aranceles de 10% entrarían en vigencia una vez que termine el período de consultas públicas, el 30 de agosto, informó la Oficina del Representante de Comercio de EEUU.

El listado incluye productos como vestuario, piezas para televisores y refrigeradores, al igual que otros artículos de alta tecnología, pero deja fuera otros de alto perfil, como los teléfonos móviles, informó Bloomberg.

El gobierno estadounidense justificó su decisión asegurando que no tuvo más opción luego de que Beijing no respondiera a sus demandas de reducir su superávit comercial y robar propiedad intelectual en sectores estratégicos.

Guerra a escala total

Las conversaciones entre ambos gobiernos comenzaron en mayo, pero concluyeron hace pocas semanas sin avances. "Por más de un año, la administración Trump ha llamado pacientemente a China a detener sus prácticas injustas, a abrir sus mercados y participar en una verdadera competencia de mercado", dijo el Representante de Comercio, Robert Lighthizer a través de un comunicado. "Desafortunadamente China no ha cambiado su conducta, conducta que pone en riesgo el futuro de EEUU. En vez de atender nuestras legítimas preocupaciones, China ha tomado represalias contra productos estadounidenses. No hay justificaciones para ello".

Beijing ha prometido responder a cualquier sanción de Washington, pero no será fácil. China exporta productos a EEUU por cerca de US$ 500 mil millones, mientras que importa bienes por US$ 195 mil millones. A medida que Washington siga subiendo la vara de sus sanciones comerciales, llegará un punto en que el gobierno de Xi Jinping se quedará sin margen para responder, al menos en materia de aranceles.

La decisión de Trump generó inmediatas críticas del presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Orrin Hatch, un republicano de Utah que calificó la acción como "peligrosa" y "no focalizada".

La Casa Blanca está ahora estudiando sanciones adicionales por otros US$ 16 mil millones contra productos chinos, lo que se resolverá tras una audicencia pública, más adelante este mes.