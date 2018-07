EEUU y China están oficialmente en guerra comercial

Actualidad internacional

Desde hoy, ambos países aplicarán aranceles cruzados a una serie de productos, tras meses de negociaciones infructuosas.

El comercio global es oficialmente arena de una guerra entre las mayores economías del planeta, tras el fracaso de los diálogos entre China y Estados Unidos que, desde esta noche, aplicarán millonarios aranceles cruzados.

El gobierno de Donald Trump dio el primer disparo al comenzar a gravar productos chinos por unos US$ 34 mil millones desde las 12:01 am de este viernes, tal como había confirmado el propio mandatario a periodistas desde el avión presidencial la tarde del jueves. En Beijing, la administración de Xi Jinping ha prometido responder con medidas proporcionales.

No será la única acción. Washington asegura que habrá una segunda ronda de gravámenes por US$ 16 mil millones y, si China toma represalias, podría haber otras dos rondas adicionales por US$ 200 mil millones cada una.

Aunque el gigante asiático no ha detallado cómo responderá (más allá de los aranceles de esta noche, dirigidos a productos desde la soya hasta la carne de cerdo), evalúa acciones que podrían afectar a empresas estadounidenses presentes en el país, desde Coca Cola hasta Apple.

Pero el enfrentamiento no sólo involucra a las dos mayores economías del planeta. EEUU ya aplicó aranceles contra el aluminio y el acero de la Unión Europea, México y Canadá, todos los cuales ya han tomado medidas en represalia.

Pero los mercados globales parecen más enfocados en la guerra entre China y EEUU. En Beijing y Hong Kong, las bolsas ya han entrado en la fase de "bear market", con retrocesos de cerca de 20% desde su último peak. En EEUU, la respuesta llegará con la apertura de los mercados esta mañana.

Los analistas de mercado ya se preparan. "Los inversionistas deberían esperar que la volatilidad continúe", dijo a Bloomberg el jefe de inversiones de UBS GLobal Wealth Management, Mark Haefele.

Agregó: "recomendamos que los inversionistas consideren cinco acciones: buscar alternativas, recortar la exposición a acciones, mejorar la calidad del crédito, diversificar los riesgos por sector y país y pensar más a largo plazo".

Por su parte, el exrepresentante adjunto de comercio de Barack Obama, Robert Holeyman, fue pesimista: "Una vez que estos aranceles entren en efecto, es claro que el conflicto es real. Si no encontramos una salida, esto se acelerará como una bola de nieve bajando por un cerro", sentenció.