Efecto dominó: Comcast desafía a Disney y hace oferta por activos de Fox

Actualidad internacional

El mayor proveedor de televisión por cable de EEUU, dueño de NBC Universal, puso ayer sobre la mesa US$ 65 mil millones en efectivo.

El efecto dominó comenzó en la industria de medios. Comcast no se hizo esperar y decidió desafiar a Disney con una oferta por los activos de entretenimiento de 21st Century Fox, un día después de que un juez federal en Estados Unidos diera luz verde a la fusión entre AT&T y Time Warner.

El mayor proveedor de televisión por cable de EEUU, dueño de NBC Universal, puso ayer sobre la mesa US$ 65 mil millones en efectivo, superando los US$ 52.400 millones que Disney ofreció a Rupert Murdoch. A US$ 35 por acción, la propuesta representa un premio de 19% por sobre la de Disney, detalló Bloomberg.

Sin embargo, el anuncio es mucho más atractivo aún para los accionistas porque plantea un pago en metálico y no en títulos como ofreció su rival.

De esta manera, el director ejecutivo de Comcast, Brian Roberts, busca alterar los planes de su contraparte, Bob Iger, de utilizar los activos de Fox para reforzar su ya extensa oferta de entretenimiento.

Expertos ya anticipaban que la decisión judicial a favor de AT&T despejaba el camino a otras grandes operaciones en el sector de las telecomunicaciones, así como en el tecnológico.