El BCE confirma que mantendrá las tasas "al menos" hasta mediados de 2019

Actualidad internacional

Reafirmó también que las compras de deuda acabarán a finales de diciembre y que reinvertirá los vencimientos de deuda.

El BCE envió un comunicado completamente aséptico y sin novedades sobre su política monetaria. Confirma que mantendrá las tasas "hasta al menos durante el verano (boreal) de 2019", que las compras de deuda acabarán a finales de diciembre y que reinvertirá los vencimientos de deuda.

La reunión del BCE de hoy tiene pinta de haber sido de mera transición, dado el resultado del comunicado enviado por el organismo monetario que no hace más que confirmar los anuncios que hizo en Riga en su reunión del 14 de junio. Puso fecha final a su programa de compra de deuda (conocido como Quantitative Easing) a finales de año y anunció que mantendrá los tipos de interés en el 0% hasta, "al menos, durante el verano de 2019".

Pero estos conceptos son tan amplios que hoy el organismo monetario que preside Mario Draghi podría entrar en materia para detallar sus pormenores, así como para hablar de cómo realizará la reinversión de los vencimientos de deuda una vez concluido el QE.

A falta de concretar esas fechas, los tipos continuarán en el mínimo histórico del 0%, la tasa de los depósitos en el -0,4% y las compras de deuda a razón de 30.000 millones mensuales hasta finales de septiembre.

Tipos ¿hasta cuándo en el 0%?

En la rueda de prensa de las 14:30 horas, Mario Draghi deberá concretar cuándo termina el verano para el BCE, sobre todo tenido en cuenta que el comunicado en español indica que el precio del dinero seguirá en el 0% hasta ", al menos, durante el verano de 2019" según la traducción al español. Una interpretación que difiere según el idioma del comunicado ya que en francés viene a decir "hasta el final del verano" y en alemán se traduce como "durante el verano", según el responsable global de renta fija de Allianz Global Investors, Franck Dixmier y los analistas de Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

Pero al margen de la fecha exacta en la que podría materializarse ese incremento del precio del dinero en la eurozona, los expertos de Goldman Sachs auguran que la subida "será de un 0,2%".

El CIO de DWS, Stefan Kreuzkamp, pronostica que el BCE anunciará su primera subida de tipos de interés desde 2011 en el cuarto trimestre del próximo año.

En esa misma línea se pronuncia Barclays, que cree que en la reunión de hoy podría haber indicios de que la primera subida de tipos no será antes de septiembre de 2019. Asimismo, estos expertos creen que en la reunión de hoy Draghi podría dar algunas aclaraciones sobre la posición del BCE respecto a la inflación, el crecimiento y las guerras comerciales. Y según la última encuesta publicada por Bloomberg la subida de tipos llegará en diciembre del próximo año, en opinión del 36% de los analistas consultados.

BofAML asegura, asimismo, que Mario Draghi no tiene "ninguna capacidad real" para ser más preciso en sus palabras, ya que los riesgos "no han cambiado desde junio". Lo que sí ha cambiado ha sido el panorama desde los últimos seis años, una fecha en la que Draghi pronunció sus palabras mágicas de que "haría todo lo posible" ("whatever it takes") para salvar al euro creando un efecto sin parangón en la economía de la zona euro.

Y lo que no ha cambiado ni tiene pinta que cambiará serán los tipos de interés durante los ocho años que durará el mandato de Draghi que finaliza en octubre de 2019. De ese modo el banquero italiano tendría sólo dos oportunidades para aumentar el precio del dinero, la reunión de septiembre y la de octubre, y en el mercado se barajan menos de un 50% de probabilidades de que eso ocurra antes de octubre.