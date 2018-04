El colapso de Toys R Us golpea los resultados de Hasbro

Actualidad internacional

El fabricante de juguetes reportó decepcionantes resultados en el primer trimestre, ante la quiebra de uno de sus grandes distribuidores.

Una baja en las ventas de todas las ramas de su negocio reportó hoy Hasbro para el primer trimestre, en el que la fabricante de juguetes recibió el golpe de la quiebra de la cadena estadounidense Toys R Us.

Las ventas en América del Norte, el principal mercado para la empresa, bajaron 19% en comparación con el mismo período del año anterior. En tanto, los ingresos en Europa bajaron 28%. En general, el total de ventas cayó 16% a US$ 716,3 millones.

En un comunicado, el CEO de Hasbro, Brian Goldner, reconoció la disrupción creada por el colapso de Toys R Us y señaló que "estamos trabajando para superarlo".

La tradicional tienda de juguetes se acogió a quiebra en septiembre, pero este año anunció que liquidaría la mayor parte de sus divisiones, incluyendo sus tiendas en Estados Unidos.

Goldner ha asegurado que logrará llenar el vacío dejado por Toys R Us con otras plataformas de ventas, como las farmacias. No obstante, también admite que la normalización no será inmediata.

"Nuestras tiendas minoristas ven esto como una oportunidad en una categoría de consumo clave, y están asociándose con Hasbro para desarrollar planes de crecimiento para nuestras marcas", señaló el CEO en un comunicado.