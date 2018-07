El consejo del “Cholo” a Antoine Griezmann

Actualidad internacional

Francia ya está instalado desde el miércoles en la gran final de la Copa del Mundo que el domingo disputará ante Croacia, que ayer se impuso a Inglaterra.

Una de sus figuras, Antoine Griezmann, jugador del Atlético Madrid, quien durante la temporada de traspasos coqueteó con el Barcelona, recibió cientos de mensajes luego de la clasificación al último partido de la copa. Uno de ellos, nada menos que de Diego Simeone, su técnico en el Atlético Madrid.

"Me dijo que debía saborear esta noche lo logrado, pero que en seguida había que concentrarse en la final. Me ha dicho que no piense que está todo hecho, porque es una oportunidad única, que descansase y que comenzase a pensar ya en la final", contó el delantero.