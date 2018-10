El éxito de Netflix: suma usuarios y aumenta ganancias

Actualidad internacional

La mayor plataforma de TV online del mundo trasmitió 676 horas de programación original entre julio y septiembre, un nuevo récord para la industria.

Las acciones de Netflix se dispararon ayer más de 16% en operaciones fuera de rueda, luego de que la firma de streaming de videos superara las estimaciones de nuevas suscripciones y ganancias durante el tercer trimestre de este año.

Al cierre del mercado, la firma anunció que sumó más de 6,96 millones de nuevos usuarios entre julio y septiembre, muy por encima de los 5 millones esperados por los ejecutivos desde hace tres meses y los 5,3 millones que analistas de Wall Street habían previsto.

De esta manera, el total de usuarios que hacen uso de la mayor plataforma de televisión online del mundo alcanza las 137,1 millones de personas.

Los resultados dieron un respiro a las preocupaciones de los inversionistas de que Netflix volvería a fallar en agregar más suscriptores a su plantilla tal y como ocurrió en el trimestre anterior, provocando una fuerte caída de los títulos.

Entonces, el devastador reporte puso fin repentinamente a uno de los momentos más fuertes del año para la compañía, en el que sus acciones habían logrado duplicarse en el primer semestre. Desde entonces, aumentó la presión a medida en que se producía la reciente venta masiva de acciones de tecnológicas.

Ayer, la firma además reportó ganancias de US$ 0,89 por acción -más del triple de los US$ 0,29 del mismo período del año anterior- y anunció un alza de 34% de sus ingresos hasta los US$ 4 mil millones.

Y las buenas noticias no se quedaron ahí. Netflix ofreció un positivo panorama para los tres meses en curso y dijo que espera agregar al menos 9,4 millones de usuarios alrededor del mundo. Según FactSet, los analistas prevén que la cifra se ubicará en 8,35 millones.

Más margen para gastar

Los resultados ofrecidos ayer, que se reflejaron inmediatamente en las acciones, podrían extender el reinado de Netflix en Wall Street como una de las empresas con mejor desempeño en bolsa, lo que le daría mayor margen para gastar más en programación original.

Netflix planea invertir alrededor de US$ 8 mil millones en productos propios este año para captar nuevos clientes en todo el globo.

En esta oportunidad, el mercado internacional fue el gran responsable del éxito de la firma al contabilizar un 84% de los nuevos clientes y constituir un 57% de la base general de usuarios.

Y, si bien la mayor parte de los gastos de la empresa aún tienen relación con fondos de licencias de otras compañías, los programas originales han pasado a representar una parte importante.

Entre julio y septiembre, las nuevas temporadas de programas como Orange is the New Black, Bojack Horseman, Ozark, y American Vandal estuvieron acompañadas por nuevas franquicias originales como Sacred Games y Maniac.

De esta manera, la californiana logró emitir por primera vez en la historia 676 horas de programación original, muy por encima del récord de 500 horas.

Competencia a la vista

Compañías de medios que alguna vez vendieron su contenido a Netflix por cientos de millones de dólares han pasado ahora a construir sus propios servicios on-demand para competir en el negocio. Disney y AT&T, están buscando cómo introducir a través de Warner y HBO, contenidos originales en nuevos servicios el próximo año, después de completar las adquisiciones de otras compañías por un valor combinado de US$ 160 mil millones.

Los rivales se han quejado de que Netflix puede gastar sumas sin tener que ganar dinero por sí mismo. Si bien la compañía reporta ganancias netas, gasta más de lo que recibe y pide prestado con frecuencia para financiar su presupuesto de programación.