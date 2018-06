Actualidad internacional El mayor puerto de Brasil retoma actividades tras huelga de camioneros El puerto de Santos, considerado la mayor terminal de cargas de Brasil y América Latina, retomó hoy las actividades después de la huelga que paralizó el país suramericano durante más de una semana. La huelga provocó la paralización de los camiones en el puerto, situado en el litoral de Sao Paulo, y, según diversas asociaciones, las pérdidas podrían llegar a más de 370 millones de reales (unos 100 millones de dólares). El paro interrumpió la exportación de diversas cargas, entre ellas de carne de pollo, de la que Brasil es uno de los mayores exportadores del mundo, según denunció la Asociación Brasileña de Proteína Animal (Abpa). A pesar de la reanudación de las actividades, serán necesarios al menos diez días para que el flujo en el puerto de Santos regrese a la normalidad, según explicó el director ejecutivo del Sindicato de las Agencias de Navegación Marítima (Sindamar), José Roque, al portal de noticias G1. La huelga empezó el pasado 21 de mayo y fue cediendo gradualmente desde el último domingo, cuando el Gobierno alcanzó un acuerdo con los sindicatos para reducir los precios del diesel, cuyas continuas y fuertes alzas dispararon el malestar de los transportistas. El paro, que prácticamente llegó a paralizar el país debido a la escasez de algunos productos básicos, ha causado millonarias pérdidas en diferentes sectores de la economía que todavía están siendo calculadas. Noticias Relacionadas Actualidad internacional Brasil: primera víctima en paro de camiones y huelga petrolera ponen presión al gobierno de Temer Actualidad internacional La economía brasileña creció un 1,2% en el primer trimestre Actualidad internacional Los trabajadores de petroleras de Brasil desafían a la justicia e inician huelga

