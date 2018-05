Actualidad internacional El populismo llega al poder en Italia con Giuseppe Conte, un primer ministro nuevo en política El abogado y profesor fue designado para formar un gobierno, que deberá ser ratificado por el presidente y luego votado en el Parlamento. Dos meses y medio después de las elecciones y tras innumerables negociaciones fallidas, Italia se enfila a finalmente tener un gobierno que buscará devolverle la estabilidad, al menos en la arena política. A pesar de las críticas que recibió por “inflar” su currículum, Giuseppe Conte, profesor y abogado de 54 años y sin experiencia política alguna, recibió ayer el mandato formal del presidente Sergio Matarella para convertirse en primer ministro del país y formar un gobierno. Si lo logra, será el presidente del Consejo de Ministros número 65 en los últimos 72 años, y también el quinto premier consecutivo que no resulta de la elección popular. Pero ayer, él prefirió referirse a sí mismo como el “abogado defensor de todos los italianos” que entregará respuestas al país. “Este será el gobierno del cambio”, dijo en un breve discurso que ofreció a su salida del encuentro con el jefe de Estado. De ser ratificado, Conte pasaría a liderar la coalición de los dos partidos populistas mayoritarios de la nación -el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga Norte-, y asumiría el poder en medio de temores de que desafíe la relación de Italia con Europa. Su gobierno será el primero en la historia de la tercera mayor economía de la eurozona con una retórica abiertamente anti- establishment. Relación con Europa Conte reconoció “la fase delicada que atraviesa el país”, por lo que fijó como objetivo prioritario “la confirmación de la posición europea e internacional de Italia”. En su mensaje, dijo que entendía la importancia de las relaciones exteriores de la nación, incluidas las inminentes negociaciones con la UE. Por ello, aseguró que se dedicará de lleno a conversar con el bloque sobre el proyecto de unión bancaria, presupuesto e inmigración. Sin embargo, dejó pocas dudas de que su principal tarea será implementar la agenda del M5S y la Liga, movimientos euroescépticos que meses atrás asomaban la posibilidad de adelantar una salida de la nación de la moneda única. Según Luigi Di Maio, del M5S, la llegada de Conte da inicio a una nueva era política -que describió como la “Tercera República de Italia”- en la que las ideologías tradicionales han quedado suplantadas por la democracia directa. Incertidumbre económica Hace una semana, Di Maio y Matteo Salvini (líder de la Liga), llegaron a duras penas a acuerdos sobre una plataforma común de expansión fiscal, restricciones a la inmigración y un cambio de política exterior favorable a Rusia. Sus posturas desataron la preocupación entre las autoridades políticas de la UE, y a la par se han movido los inversionistas, quienes han vendido abruptamente los activos italianos. La tendencia continuó ayer, con una caída de 1,31% en las acciones italianas, acompañada de un alza en el diferencial del rendimiento de los bonos del país frente a los de Alemania, como reflejo de la incertidumbre económica. El costo de la deuda italiana a diez años aumentó a 2,45% , un crecimiento de 12 puntos base en el día, para llegar a su nivel más alto desde marzo de 2017. Pruebas de fuego El mandato otorgado a Conte no es definitivo. El profesor de leyes deberá regresar al Palacio de Quirinale con una lista aceptable de ministros. Si Mattarella no acepta las nominaciones, podría surgir un nuevo enfrentamiento. Y ya hay dudas sobre el nombre propuesto para el cargo de ministro de Finanzas, Paolo Savona, un economista euroescéptico que el presidente ha adelantado que no aceptará. Ayer se empezaba a evaluar reemplazarlo con Giancarlo Giorgetti, principal asesor de Salvini y reconocido parlamentario. “Mattarella puede decir: está bien Conte, pero quiero tener el control de los ministros”, dijo Lorenzo Pregliasco, co-founder de Youtrend, una firma de análisis político. Una vez que el gabinete sea aprobado por el presidente, Conte y el nuevo gobierno jurarán, pero todavía deberán enfrentar una última prueba de fuego: el voto de confianza en ambas cámaras del parlamento la próxima semana. Forza Italia, aliado de la Liga, adelantó ayer que no apoyará a este premier. En tanto, los dos partidos de la coalición se repartirán los puestos más relevantes del Ejecutivo, y sus jóvenes y ambiciosos líderes ocuparán las carteras del Ministerio del Interior (Salvini) y Trabajo y Desarrollo Económico (Di Maio). Pero más allá de sus funciones ejecutivas, serán los garantes ante quienes deberá responder Conte. El nivel de autonomía, y su capacidad para improvisar y salirse de los lineamientos que le han señalado son la gran incógnita de Europa. El presidente de Italia, Sergio Matarella, (izq.) otorgó el mandato formal a Giuseppe Conte para formar gobierno.

