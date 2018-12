El sueño "casi imposible" del litio para Bolivia tienta a una minera sin experiencia

Actualidad internacional

Muchos dudan de que el litio de Bolivia apoyará alguna vez una operación minera comercial. En el pasado, dos compañías intentaron firmar acuerdos con el gobierno pero se enfrentaron a la incertidumbre o a demandas gubernamentales irrazonables.

Un pequeño ejército de trabajadores de ciudades y pueblos de Bolivia aborda los autobuses para el último tramo de un viaje que puede durar días. Los caminos de tierra serpenteantes y llenos de baches, el aire delgado a gran altura, la odisea de llevar a los trabajadores hasta la cegadora llanura de la salina más grande del mundo, todo esto se interpone entre quienes sueñan con recuperar las riquezas de litio de Bolivia y convertirlas en baterías de autos eléctricos.

Estos trabajadores pasarán dos semanas en el Salar de Uyuni, en el extremo sur de Bolivia, antes de regresar a casa para un descanso de siete días. Están intentando construir una mina de litio de clase mundial en la cima de las montañas de los Andes, a unos 12.000 pies sobre el nivel del mar en el corazón de Bolivia. El puerto más cercano está a al menos 500 kilómetros y una frontera.

Desde arriba, esta vasta área parece tan blanca que se confunde con una gigantesca llanura nevada. La sal se cristaliza en la estación seca, formando millones de hexágonos con apariencia de baldosa que abarcan un área tan grande como Connecticut. Durante la estación húmeda queda cubierta por una delgada capa de agua que forma un espejo gigante, que refleja el cielo con tanta claridad que la línea del horizonte desaparece. El efecto visual atrae a miles de visitantes y al Rally Dakar cada año, lo que lo convierte en el principal destino turístico de Bolivia.

Sacar el litio será mucho más difícil que traer turistas. La mayoría de los observadores dudan de que el litio de Bolivia apoyará alguna vez una operación minera comercial. Sin embargo, el gobierno está ansioso por aprovechar el hambre global de un mineral esencial para alimentar los automóviles eléctricos y construir baterías de almacenamiento. La ambición es transformar a Bolivia en un fabricante de baterías recargables para los autos totalmente eléctricos de Tesla y los casi 300 modelos de Vehículos Eléctricos (VE) que se espera que lleguen al mercado para el año 2022, según Bloomberg NEF.

"Bolivia será un actor relevante en el mercado global de litio dentro de cuatro o cinco años", dijo Juan Carlos Montenegro, gerente general de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, o YLB. "Y no planeamos detenernos allí".

El gobierno boliviano, el régimen populista más duradero de América del Sur, ha prometido convertirse en un actor en el mercado del mineral y de las baterías utilizando principalmente a sus propios ingenieros. Su planta piloto en Uyuni ha producido cerca de 250 toneladas de carbonato de litio este año, y YLB dijo que puede llevar la producción a 150.000 toneladas dentro de cinco años. Esto haría de Bolivia una de las naciones con mayor producción y la fuente de aproximadamente de 20% del litio mundial para 2022, según las proyecciones de Bloomberg NEF.

Pero el país también necesita la ayuda de las pocas empresas extranjeras que no se desaniman ante la posibilidad de recuperar litio de uno de los lugares más remotos del planeta. Y parece que hay al menos uno dispuesto a correr ese riesgo. ACI Systems Alemania.

Una minera sin experiencia

Con sede en Zimmern ob Rottweil, un pueblo rural en el corazón de la Selva Negra de Alemania, la compañía es una filial de ACI Group, que brinda apoyo de gestión de proyectos a las industrias fotovoltaica, de baterías y automotriz. ACI Systems Alemania emplea solo a 20 personas y fue creada únicamente para enfocarse en la construcción de una mina de litio en Bolivia. El Director Ejecutivo, Wolfgang Schmutz, está apostando a que tendrá éxito en una nación empobrecida que ha frustrado una larga lista de pretendientes de litio de élite.

“Conozco Bolivia. "Yo y otros en la compañía tenemos relaciones personales con el país", dijo Schmutz en una entrevista telefónica. “Lo que prometimos lo hicimos hasta ahora. Hay una relación de confianza que queremos seguir construyendo ".

ACI firmó recientemente un acuerdo con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para construir una operación de litio de US$ 250 millones, el primer paso hacia la fabricación de cátodos y baterías en Bolivia. Se espera que el acuerdo se formalice este mes en una empresa conjunta 49-51 con YLB. La empresa alemana aún no ha obtenido financiamiento para el proyecto.

"Bolivia no alberga a ningún productor de cátodos establecido", dijo Andrew Miller, analista senior de Benchmark Mineral Intelligence. "Hay obstáculos importantes en ellos para producir litio, y mucho menos desarrollar una industria secundaria de cátodos para baterías".

La razón para intentarlo es clara: se espera que la demanda de litio se duplique en 2025. El mineral suave y ligero se extrae principalmente en Australia, Chile y Argentina. Bolivia tiene una gran cantidad: 9 millones de toneladas que nunca se han explotado comercialmente, la segunda mayor reserva del mundo, pero hasta ahora no ha habido una forma práctica de extraerlo y venderlo.

Llevar el suministro de Bolivia al mercado ayudaría a los mineros de litio que hasta ahora han tenido dificultades para satisfacer la demanda mundial. Los principales productores FMC y Albemarle, de EEUU; SQM, deChile y Tianqi Lithium, de China, están invirtiendo miles de millones para expandir sus operaciones existentes. Incluso los más experimentados están sufriendo contratiempos, con SQM reportando retrasos y dificultades inesperadas para expandirse en Chile. Albemarle informó paros en sus operaciones en Chile, China y Australia por diferentes motivos durante el tercer trimestre.

En el pasado, FMC y el gigante fabricante de acero de Corea del Sur, POSCO, intentaron firmar acuerdos con el gobierno de Morales que habría establecido operaciones de litio en Uyuni. Esos intentos fracasaron, las conversaciones se estancaron y los inversionistas se enfrentaron a la incertidumbre o a las demandas gubernamentales irrazonables.

La nación más pobre de América Latina ha tenido al menos 27 presidentes y juntas militares en las últimas cinco décadas. El presidente Morales, elegido en 2006, es el líder con más años de servicio y el último de una generación de izquierdistas, incluido el venezolano Hugo Chávez, que llegó al poder prometiendo justicia social.

Apuesta arriesgada

Morales nacionalizó los hidrocarburos, la principal fuente de ingresos de Bolivia, así como la red eléctrica y las telecomunicaciones. Prometió “industrializarse con dignidad y soberanía”, anunciando que las empresas extranjeras no explotarían el litio en bruto, sino que sería procesado por entidades controladas por el Estado de Bolivia y transformadas en baterías. Morales dijo una vez que quería ver "un Toyota de litio fabricado en Bolivia".

"Bolivia es francamente muy arriesgada en relación con otras partes del mundo para la inversión de litio", dijo Chris Berry, analista y fundador de la firma de investigación House Mountain Partners. "Los inversionistas están preocupados por el rendimiento sobre el capital y el retorno del capital".

En América del Sur, el litio se encuentra mezclado en un lodo salado debajo de las salinas en lo alto de las montañas. Para extraerlo, los mineros bombean la salmuera en masivos estanques, donde se deja evaporar durante meses. Este líquido concentrado es transformado en plantas químicas industriales para su procesamiento, donde es transformado en carbonato de litio o hidróxido de litio. Gigantes de baterías como Samsung SDI y Panasonic convierten estos productos en baterías recargables que se utilizan en vehículos eléctricos.

ACI no tiene antecedentes en relación con la salmuera o la fabricación de piezas de batería. Pero tiene metas muy optimistas en Bolivia.

El acuerdo de la compañía alemana con YLB requiere una inversión inicial de US$ 250 millones para construir una planta de procesamiento de litio en Uyuni, con una producción que comenzará en 2021 y alcanzará una capacidad total de hasta 40.000 toneladas de hidróxido de litio al año para fines de 2022, aproximadamente el doble de la capacidad que FMC, el cuarto productor mundial, tiene en sus operaciones en Argentina.

Para lograr esta hazaña, ACI se basará en una tecnología nueva y no probada de otra empresa alemana, K-UTEC AG Salt Technologies, que cree que acelerará el proceso al producir hidróxido de litio directamente a partir de salmuera. La salmuera que se encuentra en Uyuni tiene altos niveles de magnesio, lo que hace que su litio sea menos puro y más caro de producir que el de las salinas vecinas en Chile y Argentina.

"Hay demasiados cabos sueltos y mucho secreto por parte del gobierno", dijo Juan Carlos Zuleta, profesor boliviano y analista de litio. "ACI Systems no tiene la capacidad técnica ni financiera para enfrentar un desafío de esta magnitud".

En las próximas semanas, YLB también comenzará a construir una planta industrial de US$ 96 millones con capacidad para producir hasta 18.000 toneladas de carbonato de litio para principios de 2020, dijo Montenegro. Agregó que la empresa estatal ya ha visto interés de compañías, principalmente para atender el mercado chino de baterías, para firmar contratos de suministro de varios años una vez que la planta comience a operar.

Pero extraer litio de salmuera no es fácil, y tampoco lo es fabricar un producto con la composición química que los fabricantes de baterías demandan a un costo competitivo. Como los principales fabricantes del mundo ya están aumentando la producción, Bolivia y el esfuerzo de ACI para producir litio podrían haber comenzado demasiado tarde.

"Producir litio a un cierto nivel de pureza para la producción de cátodos puede llevar mucho tiempo", dijo Berry. "Para que este proyecto llegue a donde están otros jugadores a nivel mundial, va a llevar años".

Los precios del litio alcanzaron niveles históricos a principios de este año, ya que el carbonato de litio de América del Sur se vendió a un promedio de US$ 15.700 por tonelada en mayo y junio, antes de que los precios cayeran a alrededor de US$ 14.375 por tonelada en octubre, según Benchmark Mineral Intelligence. Berry espera que los precios del litio se estabilicen en alrededor de US$ 12,000 por tonelada, en los cuales casi un tercio de los proyectos actualmente en tramitación caerían bajo la curva de costos. La gran apuesta de Bolivia sería, en el mejor de los casos, marginal.

La trama política

La dinámica del mercado podría no ser tan importante para el gobierno boliviano, que considera la industrialización del litio como el próximo paso después de la nacionalización de la minería y los hidrocarburos. "Estoy seguro de que el litio será como un seguro en el aspecto económico y político para contribuir al desarrollo libre y soberano de nuestra querida Bolivia", dijo Morales en agosto.

El país celebrará elecciones presidenciales el próximo año, y se espera que el gobierno de Morales haga un esfuerzo para cerrar el acuerdo de litio antes de eso, luego de una fuerte derrota en la Corte Internacional de Justicia en un caso relacionado con la disputa de Bolivia por el acceso marítimo a Chile.

"En Bolivia tenemos un gobierno que acaba de vender ilusiones, contando cuentos de hadas y ahora tienen prisa por demostrar que hicieron un muy buen trabajo y que el litio avanza a un ritmo constante", dijo Zuleta. "No están interesados ​​en si el país gana o pierde, están interesados ​​en permanecer en el poder".