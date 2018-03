Empresarios ven efectos acotados por crisis política y valoran llegada de Vizcarra

Actualidad internacional

“Lo crítico no me parece que sea el mantenimiento de las políticas económicas, sino la sustentabilidad del nuevo gobierno”, dice Ingham.

Un efecto económico acotado esperan que tenga la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski los empresarios y ejecutivos nacionales que tienen relación con Perú.

Juan Benavides, presidente de AFP Habitat, señaló que la corrupción hay que erradicarla de forma clara y que “es de esperar que el Estado peruano mejore la institucionalidad en adelante, de manera tal que en este país, que ha venido con mejoras progresivas de crecimiento e inversión, no vuelva a ocurrir un hecho de este tipo”.

Agrega que espera que no se vea un efecto en el negocio en que participan, “salvo que hubiera un mal desenlace, pero hay una institucionalidad, hay un vicepresidente que asume el país y eso debe dar continuidad, por lo tanto, no veo un efecto”.

En el rubro automotriz, Ricardo Lessmann, presidente & CEO de Automotores Gildemeister, señaló que “no creo que afecte el crecimiento del país, se optó por una salida institucional, el presidente renunció por diferentes razones, asume el vicepresidente. Es un salida muy buena, hubiera sido peor una salida brusca o de otra forma”, dijo.

Agregó que “nosotros mantenemos nuestras perspectivas positivas para ese mercado, es un país que crece a tasas extraordinariamente interesantes, es un pueblo muy trabajador”.

José Manuel Silva, director de inversiones de LarrainVial, señala que “hasta el momento el impacto es cero, por lo que muestran los precios y con lo que te dicen los mercados; la gente habla bien del vicepresidente, además que va a término, aquí no hay elecciones. O sea, termina el mandato (en 2021)”.

Agrega que es importante que “el futuro gobierno peruano demuestre estabilidad, y la mantención de una política económica seria, y lo otro que se siga recuperando la economía por el empuje que está teniendo desde afuera. Con esas dos cosas, esto no debiera generar tanta turbulencia”.

El socio fundador del fondo de inversión Linzor Capital, Carlos Ingham, también destacó el rol que jugará el vicepresidente Martín Vizcarra cuando asuma el principal cargo del país.

“En la medida que asuma el vicepresidente, desde el punto de vista financiero o económico, creo que no debiera haber un gran cambio. Lo crítico no me parece que sea el mantenimiento de las políticas económicas, sino la sustentabilidad de un nuevo gobierno. Creo que nadie quiere ver un gobierno cayendo entero y tener que ir a elecciones en seis meses más, eso sí lo veríamos como algo particularmente negativo”, dice Ingham.

El también socio de Linzor, Tim Purcell, agrega que es prematuro adelantarse cómo se desarrollará la situación, pero que “el escenario ideal es que el vicepresidente asuma y que esta incertidumbre que lleva varios meses se aclare”. Aunque ve que puede haber efectos en el corto plazo en materia de inversiones, en el mediano plazo debería diluirse.

En el Banco de Chile, Pablo Granifo, su presidente, señaló que dado que Chile es un país abierto al mundo, no debería afectarle la situación de Perú, aunque lo consideraron lamentable, en especial por el nerviosismo que genera.

Eduardo Ebensperger, gerente general de la empresa ligada al grupo Luksic, agregó que “si un vecino se enferma, uno se preocupa porque efectivamente los mercados latinoamericanos, los mercados grandes, y muchas veces los fondos de inversiones afuera, ven portafolios completos. Y si uno, dos o tres de estos países están un poco complicados, te puede afectar. Hasta ahora (lo de Perú) no ha tenido mayor repercusión porque Chile tiene un acceso tremendo al mercado de capitales”.