Empresas británicas aseguran que ya es tarde para advertir de un "Brexit caótico"

Muchas compañías no van a esperar a enero para ver si se firma el pacto del Brexit, por lo que en las próximas semanas moverán negocios a la UE al ponerse en el peor de los escenarios. "Estamos en un punto de no retorno".

Las cinco grandes organizaciones empresariales de Reino Unido van a emitir hoy un comunicado en el que afirman que los preparativos del Gobierno británico para paliar los efectos negativos de un Brexit sin acuerdo "no son creíbles", además de advertir del "enorme coste" que este escenario tendría para las empresas.

"Los negocios están viendo con horror como los políticos se han enfocado a sus disputas partidistas en lugar de tomar pasos prácticos para implementar el Brexit", señala la nota suscrita por la Confederación de la Industria Británica, la Cámara de Comercio británica, la Federación de Pequeñas Empresas, el Instituto de Consejeros y la Asociación de Empresas Industriales.

En opinión de estos grupos, "la falta de progreso en Westminster -donde hasta mediados de enero no se votará sobre el pacto del Brexit alcanzado entre la primera ministra Theresa May y la UE- significa que el riesgo de un Brexit sin acuerdo está creciendo". Los empresarios temen que si el Parlamento no apoya ese acuerdo y no se propone otra alternativa, Reino Unido se verá abocado a un divorcio brusco con Europa.

Este escenario, en el que de un día para otro Reino Unido se quedaría fuera de la unión aduanera y el mercado común, "provocaría un coste enorme para las empresas en aduanas y tarifas. La distorsión en los puertos podría destruir las cadenas de aprovisionamiento. Desde las empresas de comunicación audiovisual hasta los brókers de seguros y los servicios financieros, el sector de servicios de Reino Unido se vería en desventaja de forma innecesaria, y muchas cualificaciones profesionales dejarían de ser reconocidas en la UE. Además, los ciudadanos de Reino Unido y la UE trabajando en el extranjero se verían con una profunda incertidumbre sobre su futuro".

Ante la decisión ayer del Gobierno británico de acelerar los preparativos para ese escenario, las patronales indican que "a falta de cien días de la fecha de salida, la sugerencia de que un Brexit sin acuerdo puede ser gestionado no es una proposición creíble. Como resultado de la falta de avances, es comprensible que el Gobierno quiera elevar la planificación para un no acuerdo, pero está claro que no hay tiempo para prevenir una significativa distorsión y dislocación".

En sus escenarios del Brexit, el Banco de Inglaterra avisa de que una ruptura caótica podría costar un 8% al PIB británico y reducir un tercio el precio de las casas.