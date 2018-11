Es oficial: Amazon dividirá su segunda sede entre Nueva York y Virginia

Actualidad internacional

La firma de Jeff Bezos invertirá US$ 5 mil millones y creará 50 mil empleos en dos de las ciudades más grandes de Estados Unidos. También tendrá un centro de operaciones más pequeño en Nashville, Tennessee.

Amazon puso punto final a catorce meses de búsqueda de su segunda sede, la HQ2.

Con un veredicto dividido, el gigante del comercio electrónico decidió que construirá dos nuevas oficinas principales en la ciudad de Nueva York y en Arlington, Virginia. De esta manera, tiene previsto distribuir US$ 5 mil millones en inversión y más de 50 mil empleos en dos de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

La firma además anunció que tendrá un centro más pequeño en Nashville, Tennessee, otra de las localidades que fueron consideradas para la instalación de la HQ2, con el fin de ganar el mayor premio de desarrollo económico en una generación.

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, dijo: "Estas dos ubicaciones nos permitirán atraer talento de clase mundial que nos ayudará a seguir creando para los clientes durante los próximos años. El equipo hizo un gran trabajo al seleccionar estos sitios y esperamos convertirnos en una parte aún más grande de estas comunidades ".

Millonarias ofertas

La selección del área de Crystal City en Arlington, Virginia, y el vecindario de Long Island City en Queens para albergar la expansión corporativa de Amazon, se realizó tras analizar cada una de las opciones que habían ofrecido miles de millones de dólares en exenciones fiscales y otros incentivos con la esperanza de ganar el premio de una única sede "igual a la casa" de Seattle.

Nueva York prometió a la compañía de Bezos US$ 1.525 milones en incentivos a cambio de generar 25.000 empleos y alcanzar los objetivos de ocupación en la próxima década. En Virginia, la firma recibirá US$ 573 millones en impuestos hoteleros por los próximos doce años a cambio de la misma cantidad de puestos de trabajos. Además, la ciudad invertirá US$ 195 millones en mejoras de infraestructura.

En tanto, Nashville ofreció hasta US$ 102 millones y Amazon deberá crear 5 mil empleos en la nueva oficina concebida para la división de logística de la empresa.