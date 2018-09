Escala la guerra comercial: China se niega a dialogar si EEUU no retira sus amenazas

Actualidad internacional

La entrada en vigencia del mayor paquete de aranceles cruzados golpeó a los mercados y Fitch rebajó sus proyecciones para la economía global.

Las dos mayores economías del planeta recrudecieron ayer la guerra comercial que han librado desde julio y que, ahora más que nunca, da señales de que será duradera.

En los primeros minutos del día entró en vigencia el mayor paquete de aranceles que Estados Unidos ha aplicado a los productos provenientes de China: un total de US$ 200 mil millones de bienes -desde carne congelada hasta componentes de televisores- pasaron a estar afectos a cobros de 10%. Con ello, el monto total de gravámenes impuestos por Washington llegó a US$ 250 mil millones.

El gigante asiático, por su parte, respondió con aranceles sobre US$ 60 mil millones de importaciones estadounidenses, con lo que cubrió buena parte del volumen de envíos registrado en 2017.

Junto con ello, el Consejo del Estado Chino acusó a Washington de una “intimidación comercial” y descartó volver a negociar “bajo la amenaza de aranceles”.

“La puerta para diálogos comerciales está siempre abierta, pero las negociaciones deben ocurrir en un ambiente de respeto mutuo”, manifestó la entidad, en un documento citado por la agencia estatal Xinhua.

Ante el endurecimiento del conflicto, la agencia calificadora Fitch recortó sus expectativas de crecimiento para la economía mundial en 2019 de 3,2% a 3,1%, además de advertir riesgos de mayores rebajas. “La guerra comercial ahora es una realidad”, sentenció el economista jefe de la entidad, Brian Coulton, en un comunicado.

Tensión creciente

Los roces entre las dos potencias llegan a un punto de inflexión: el domingo, Beijing llamó a consulta a su embajador en Washington ante las sanciones impuestas por la Casa Blanca contra una unidad del Ejército chino, por su cooperación con Rusia. El gobierno de Xi Jinping también ha asegurado que responderá con represalias, aunque no tiene mucho espacio para imponer nuevos gravámenes.

En tanto, las amenazas de Donald Trump incluyen aumentar los aranceles ya impuestos de 10% a 25%, e, incluso, incorporar a la lista bienes por US$ 267 mil millones, con lo cual afectaría a todos los productos provenientes de China.

Temor en los mercados

El temor de que la guerra comercial escale aún más y genere disrupciones en las cadenas de suministro global golpeó ayer a los mercados. El Dow Jones Industrial Average llegó a retroceder 0,6% y el S&P 500 0,3%, mientras el MSCI de Mercados Emergentes anotó su primera caída en una semana, de 1%.

“La presión sobre los mercados emergentes continuará mientras las tensiones entre EEUU y China se mantengan”, dijo a Bloomberg el jefe de investigación de Australia and New Zealand Banking Group en Singapur, Khoon Goh. “Los aranceles de EEUU a los productos chinos tienen el potencial de aumentar la inflación y la reacción de la Fed será importante”, sentenció.

Renuncia de fiscal aumenta riesgos políticos en Washington

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, habría presentado ayer su renuncia al cargo, según medios estadounidenses, luego de que el New York Times publicara que el funcionario había considerado activar un artículo constitucional para remover al presidente Donald Trump e, incluso, grabar sus diálogos en secreto. Rosenstein -una figura central en las investigaciones que la justicia estadounidense conduce sobre la eventual influencia de Rusia en la campaña presidencial del mandatario- habría presentado su dimisión luego de conocer que el jefe de Estado planeaba despedirlo. La Casa Blanca anunció que Trump se reunirá con Rosenstein el jueves, en medio de críticas que lo comparan con el expresidente Richard Nixon, quien despidió al fiscal que lo investigaba por el llamado caso Watergate.

La Fed atenta a efectos del conflicto arancelario sobre la inflación en EEUU

La Reserva Federal de Estados Unidos inicia hoy una reunión de dos días en que, según la amplia expectativa del mercado, sellará la tercera alza en la tasa de interés de referencia de este año, con lo que dejaría los tipos en un rango de entre 2% y 2,25%.

Pero los analistas no están tan seguros de lo que ocurrirá después, a medida en que la guerra comercial que la primera economía del planeta libra con China comienza a afectar el ritmo de la inflación.

"Los aranceles de EEUU a los productos chinos tienen el potencial de aumentar la inflación y la reacción de la Fed será importante", dijo a Bloomberg el jefe de investigación de Australia and New Zealand Banking Group en Singapur, Khoon Goh.

Por su parte, la economista jefe de Grant Thornton, Diane Swonk, manifestó a Financial Times que "la realidad es que la Fed ve una economía que se ha acelerado, así que es apropiado remover estímulos".

Hasta ahora, las expectativas apuntan a que la Fed suba las tasas una vez más en diciembre.