Escándalo hunde a Facebook: usuarios crecen menos de lo esperado y acción cae 23% fuera de rueda

Actualidad internacional

Además, China anunció retiro del apoyo a Mark Zuckerberg para abrir filial en Zhejiang y sortear prohibición de operar en el país.

Facebook comenzó a ver en el segundo trimestre los primeros signos del desencanto de sus usuarios, luego del escándalo de filtración de datos que terminó afectando a más de 87 millones de personas.

La firma de Mark Zuckerberg anunció ayer, en la entrega de sus resultados de los tres meses hasta junio, que el número promedio de personas visitando diariamente el portal subió a 2.230 millones, un dato muy por debajo de las estimaciones de Reuters.

Así, la cifra de usuarios avanzó un 11% en un año hasta la fecha, lo que muestra una desaceleración del crecimiento considerando que el trimestre anterior fue de un 13%.

Pero, además, la red social más grande del mundo tampoco logró cumplir con las estimaciones de ingresos para el período y las acciones sintieron el golpe. Los títulos se desplomaron más de 23% en operaciones fuera de rueda, borrando todo el avance que había acumulado en lo que va del año.

El escándalo de Cambridge Analytica provocó varias disculpas de su CEO y fundador, comparecencias ante el Congreso de Estados Unidos y el parlamento del Reino Unido, en medio de llamados de grupos activistas para que los usuarios cancelaran sus cuentas en protesta.

Ingresos por publicidad móvil

Por primera vez desde 2015, la firma con sede en Menlo Park, California, fracasó en lograr las proyecciones de ingresos.

El reporte trimestral mostró que las ventas, impulsadas por la publicidad móvil, subieron 42% a US$ 13.200 millones, pero los costos atribuidos a mejorar el contenido y la seguridad, aumentaron 50% respecto de 2017, a US$ 7.370 millones.

En tanto, las ganancias atribuidas a los accionistas se situaron en US$ 5.110 millones (US$ 1,74 por papel) desde los US$ 3.890 millones del mismo período de 2017. Analistas de Bloomberg estimaban la cifra en US$ 5.913 millones.

Por su parte, los ingresos subieron 41,9% hasta US$ 13.230 millones, frente a los US$ 13.360 millones que pronosticaba el mercado.

China dice “no”

En medio de este panorama y de la escalada de tensiones comerciales de EEUU, China retiró ayer su apoyo a la nueva filial del grupo de medios sociales que iba a comenzar a operar en Zhejiang como una forma de sortear la prohibición de operar a Facebook y su aplicación de mensajes WhatsApp.