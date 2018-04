Escándalo no frena a Facebook: ingresos y ganancias superan estimaciones

Actualidad internacional

Su rival Twitter reportó su segundo trimestre de cifras azules, pero advirtió que crecimiento de ventas se desacelerará.

El día “F” de Facebook superó las expectativas. Los inversionistas estaban atentos a la entrega de resultados, en busca de alguna señal de que el escándalo de filtración de datos a Cambridge Analytica hubiera golpeado a las ganancias o al crecimiento de los usuarios de la red social. Pero eso no ocurrió.

Las ganancias y los ingresos de Facebook superaron las expectativas en el primer trimestre. Las utilidades subieron 63% frente al mismo período del año anterior, a US$ 4.990 millones, o US$ 1,69 por acción, superando las estimaciones de US$ 1,35 por título.

Los ingresos, la mayor parte de los cuales provienen de la publicidad, crecieron 49%, a US$ 11.970 millones, por encima de las expectativas de US$ 11.400 millones.

“A pesar de enfrentar desafíos importantes, nuestra comunidad y negocios tuvieron un sólido inicio en 2018”, dijo Mark Zuckerberg, el fundador y director ejecutivo de Facebook. “Estamos tomando una mirada más amplia de nuestra responsabilidad e invirtiendo para asegurar que nuestros servicios sean usados para bien. Pero también tenemos que seguir construyendo nuevas herramientas para ayudar a conectar a las personas, fortalecer a nuestras comunidades, y acercar al mundo”, agregó.

Crecen los usuarios

La administración de Facebook ha tenido un trimestre difícil, intentando responder a las revelaciones de una filtración masiva de los datos personales de hasta 87 millones de usuarios a Cambridge Analytica, la firma de análisis de datos que trabajó para la campaña de Trump. Este escándalo provocó incluso que Zuckerberg asistiera al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones.

Sin embargo, las revelaciones no provocaron una caída de los ingresos, lo que demuestra la fortaleza de su negocio de publicidad digital, ni provocaron una fuga de usuarios, a pesar de la campaña #deleteFacebook.

Facebook ahora tiene 2.200 millones de usuarios activos mensuales, un alza de 13% frente al año anterior, y de ellos 1.500 millones se conectan al sitio o aplicación cada día.

Las acciones, que cerraron un 14% por debajo de su precio antes de los reportes de Cambridge Analytica, subieron más de 5% a US$ 168,2 tras el cierre de la bolsa, cuando se anunciaron los resultados.

Twitter en azul

Twitter, por su parte, reportó ayer su segundo trimestre consecutivo de ganancias, aunque el entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando advirtió que el crecimiento de sus ingresos se desaceleraría este año y que sus costos subirían.

En los últimos tres meses del año pasado la red social reportó sus primeras ganancias en doce años y los analistas esperaban que volviera a las cifras rojas. Sin embargo, la empresa informó utilidades de U$ 61 millones, o US$ 0,8 por acción, en los tres meses hasta marzo, frente a una pérdida de US$ 61,6 millones, o US$ 0,9 por acción, el año pasado.

A pesar de que sus resultados superaron las estimaciones, la firma dijo que sería difícil lograr tasas de crecimiento en el segundo semestre que se acerquen a las cifras de 2017, cuando comenzó su repunte. Como resultado, el crecimiento de los ingresos será similar al desempeño de 2016.

Eso hizo que las acciones cayeran más de 7% tras las declaraciones, revirtiendo las alzas de hasta 14% que experimentó la compañía cuando difundió sus resultados antes de que abriera el mercado. Los papeles cerraron con una caída de 2,36%, en US$ 29,74.

La advertencia significó un balde de agua fría para la naciente transformación que permitió que Twitter mantuviera cifras azules por segundo trimestre seguido, tras más de 16 trimestres de pérdidas.

La apuesta de la empresa por el video en vivo y contenido más personalizado parece estar empezando a dar frutos, impulsando los ingresos y las ganancias al atraer tanto a usuarios como a avisadores.

Las ventas subieron 21%, su mayor salto en dos años, a US$ 664,9 millones entre enero y marzo. Los usuarios activos mensuales, en tanto, aumentaron a 336 millones, un alza de 6 millones desde el período anterior, pero muy lejos de las cifras que alcanza su rival Facebook.

Un aspecto que llamó la atención fue que el crecimiento de Twitter proviene cada vez más desde los mercados internacionales, a medida que EEUU se satura.

Los usuarios activos mensuales en EEUU crecieron en 1 millón frente al cuarto trimestre, a 69 millones. Pero a nivel internacional, los usuarios activos mensuales subieron a 267 millones, desde 262 millones.

Los ingresos en EEUU bajaron 2% año sobre año, mientras que los ingresos internacionales se dispararon 53%.