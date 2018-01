España no renovará contrato con la agencia S&P

Actualidad internacional

El Tesoro Público español decidió no renovar su contrato con S&P, la única de las tres agencias de ráting estadounidenses con las que mantenía vínculo. “Consideramos que no es necesario trabajar con todas ellas, dado el clima de confianza que existe en la actualidad en la economía española a diferencia de otras épocas”, dijo una fuente del Ministerio de Economía al diario español Expansión. En otros países desarrollados de la Unión Europea como Reino Unido, Bélgica o Italia, estas compañías realizan sus informes como un “rating no solicitado”.