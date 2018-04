Eurasia: “El descontento de los votantes amenaza al ciclo de ajustes constructivos en América Latina”

Actualidad internacional

El analista, quien estará en Santiago el jueves, dice que la ira popular es un factor determinante para las elecciones de Brasil y México este año.

Si las victorias de Donald Trump en Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido pillaron desprevenidos a los analistas en 2016, este año las sorpresas podrían estar en Latinoamérica. Así lo advierte el director para la región de la consultora de riesgo Eurasia, Christopher Garman, quien el jueves estará en el foro Latam Focus organizado por BTG Pactual.

“Los analistas subestimaron la ira de los votantes de clase media y baja en EEUU y Europa”, manifiesta a DF. “Probablemente estemos cometiendo un error similar con América Latina y el descontento es igual o mayor”.

Ello es especialmente relevante en un año en que las dos mayores economías de la región, Brasil y México, tienen elecciones presidenciales.

“La corrupción está entre los primeros temas para los votantes”, manifiesta Garman. Agrega que “las razones del desencanto en América Latina son diferentes de las de EEUU y Europa, pero el resultado es bastante similar”.

En el caso específico de Brasil, “la pregunta es quién puede ser competitivo en este ambiente de desencanto profundo. Y si habrá un candidato que esté a favor de las reformas de este gobierno”, plantea.

- Si Lula es invalidado, ¿quién puede competir?

- Hay candidatos que van contra las reformas, como Lula da Silva y Ciro Gómez, que es quien tiene más posibilidades en la izquierda. También están los cuasi-reformistas, que dan señales pro mercado, pero no está claro que puedan impulsar reformas. Ahí está la extrema derecha de Jair Bolsonaro. A él hay que tomarlo en serio. Éstá conectándose con la ira popular.

La debacle mexicana

Si la izquierda brasileña está debilitada, en México va en ascenso. El descontento impulsa a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, justo cuando el país renegocia su tratado de libre comercio con EEUU y Canadá, el Nafta.

“No son muy buenas noticias”, señala Garman. “Él será razonablemente responsable en lo fiscal, pero preocupa el Nafta. Si es electo, él querrá participar en las negociaciones y los parámetros podrían tener que cambiar”.

- ¿Podría caer el acuerdo?

- No, no creemos que EEUU se retirará, porque hay límites legales para la Casa Blanca, pero no hay acuerdo antes de las elecciones, el proceso de negociación se dilatará y eso no es bueno para las empresas.

- Una posible victoria de AMLO, ¿deberían preocupar a los inversionistas?

- Hay quienes piensan que él es un gran riesgo, porque sería intervencionista. Otros creen que será más pragmático. Yo no creo que haya un golpe económico significativo en el corto plazo, pero sí corroería el marco fiscal con el tiempo: podría usar los fondos de pensiones para estimular el crecimiento, por ejemplo, o cuestionar las decisiones del banco central.

- Si México no puede confiar en EEUU, ¿buscará otros socios comerciales?

- Los socios comerciales de EEUU ya lo están haciendo. La UE y el Mercosur están más cerca de un acuerdo que nunca antes a causa Donald Trump. Para México es más difícil, pero podría. Mucho dependerá de si hay un acuerdo por el Nafta.

La región en juego

- ¿Cuáles son los grandes riesgos de América Latina?

- La región está atravesando ajustes constructivos de política pública: hubo giros hacia gobiernos pro mercado en Argentina, Brasil y hasta hace poco Perú. Era un muy buen relato de reformas y políticas macroeconómicas responsables, frente al populismo en EEUU y Europa. Pero los votantes no están contentos y eso es un riesgo.

- ¿Se acabó el tiempo de implementar reformas?

- No. Tampoco se van a deshacer, pero este descontento subyacente de los votantes va a presionar.

- ¿Y en lo externo?

- El mayor riesgo es China. Siempre hemos tenido optimismo con el presidente Xi Jinping, pero preocupa el comercio global y la relación con EEUU. El riesgo de un conflicto serio entre China y EEUU no puede descartarse.

- ¿Impactará en la región?

- Impactaría al crecimiento global y el contagio sería más fuerte en Sudamérica. En un contexto en que la región se está recuperando, ese es el riesgo externo clave.