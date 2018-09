Evo Morales ante la ONU: “No es posible pensar en la vida de los pueblos sin acceso al mar”

Actualidad internacional

A días de que La Haya entregue su veredicto sobre la controversia con Chile, el mandatario boliviano aseguró que, sea cual sea el fallo, marcará “un nuevo tiempo en la relación de Bolivia y Chile para enfrentar el futuro con altura de miras”.

Ante los líderes globales reunidos en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió hoy a la demanda que su país presentó contra Chile, exigiendo una negociación con miras a un acceso soberano al mar.

El proceso, cuyo resultado se conocerá el lunes, "pone a prueba la responsabilidad compartida de dos Estados para acordar soluciones justas en el marco del derecho internacional", manifestó Morales.

"Bolivia tiene el mejor de los ánimos para lograr con Chile una solución duradera y satisfactoria del centenario conflicto", señaló el mandatario.

También insistió en que el "encierro de Bolivia priva a su pueblo de un acceso al océano pacífico, una condición que afecta severamente su desarrollo económico. Agregó que "el ser humano se complementa en el mar. No es posible la vida en la tierra sin agua, y no es posible pensar en la vida de los pueblos sin acceso al mar. No es sólo una puerta al comercio y al mercado, sino una ventana a otros pueblos y a la vida misma".

Morales también sostuvo que, más allá del resultado, el fallo "marcará un nuevo tiempo en la relación de Bolivia y Chile para enfrentar el futuro con altura de miras (...) La vocación de paz y la voluntad política de nuestros pueblos y sus líderes debe ser unívoca".

Defensa a Maduro

También se refirió a la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de que un grupo de países, entre ellos Chile, anunciara que acudirá a la Corte Penal Internacional para denunciar presuntos crímenes de lesa humanidad.

"Venezuela está sufriendo una agresión descarada de parte de EEUU y sus aliados. Latinoamérica rechaza el intento de intervenir militarmente", sentenció.