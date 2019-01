Evo Morales busca su tercera reelección en Bolivia con cuestionadas elecciones primarias

Actualidad internacional

El proceso ha estado plagado de denuncias y, aunque contará con observación de la OEA, los detractores del presidente piden que se desconozca el resultado.

Por primera vez en la historia, Bolivia tendrá este domingo elecciones primarias en todo el país, que servirán sólo para ratificar a los postulantes a la presidencia considerando que todos los partidos, incluido el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), han inscrito candidaturas únicas.

Sin embargo, el proceso ha estado plagado de denuncias de la oposición que considera que, además de ser un gasto innecesario, los comicios buscan dar carácter de legalidad a la intención del mandatario Evo Morales de aspirar a una tercera reelección, aun cuando fue rechazada en el referendo de febrero de 2016.

Los señalamientos han sido rechazados tajantemente por el oficialismo y por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el argumento de que el acto más bien fortalecerá la democracia en las organizaciones políticas al permitir la participación directa de los militantes.

Pero los políticos han prometido que “no le seguirán el juego al Ejecutivo” y han pedido a los integrantes de los partidos abstenerse de acudir a las urnas en masa.

“Vamos a recomendar a nuestra militancia que no vote en las primarias, vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el requisito y poder estar en las elecciones nacionales”, dijo a principios de enero el senador opositor y aspirante presidencial, Óscar Ortiz.

En tanto, desde la semana pasada, adelantan otras medidas que puedan poner freno a Morales, quien buscará en octubre su cuarto mandato, prolongando a 19 años su presencia continua en la jefatura de la nación altiplánica.

Medidas de peso

El viernes una veintena de organizaciones y partidos políticos opositores acordaron “pedir y gestionar” la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que, con la candidatura del líder indígena, se está produciendo una ruptura del orden democrático.

La medida responde a una necesidad de “restauración de la democracia plena” y “como acción que evite llegar” a situaciones como las que actualmente ocurren en Venezuela y Nicaragua, señaló el texto.

El pronunciamiento está firmado, entre otros, por los candidatos al Palacio Quemado Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Virgilio Lema y Víctor Hugo Cárdenas, así como por los representantes cívicos de las principales ciudades.

Los detractores también han denunciado que no se utilizará el padrón electoral certificado en 2017 por la OEA, sino los registros de militantes presentados por los partidos.

El MAS de Morales es la organización política más grande del país con casi 1 millón de seguidores certificados por el TSE, más del doble que la suma de toda la militancia de oposición.

Rechazo internacional

A pesar de que el proceso contará con el aval de la OEA, la oposición busca que se desconozca internacionalmente un eventual gobierno de Morales, que aseguran se mantiene firme gracias al uso de la musculatura del Estado.

Según reportes de medios locales, Morales asiste a por lo menos tres actos públicos diarios en los que la gestión gubernamental se confunde con proselitismo.

El presidente fue habilitado por el órgano electoral con base a una sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia que reconoce el derecho a una reelección indefinida.

Los detractores consideran ilegal la resolución, al anteponer el fallo por encima de la propia Constitución, que limita los mandatos a dos períodos consecutivos, y del resultado de la consulta de 2016.

Carlos Cordero, director de Estudios Democráticos de Bolivia.

"Esta primera batalla la ganará el gobierno, pero será una victoria pírrica"

- ¿Es cuestionable la legitimidad de las primarias por la ausencia de la oposición?

- Las primarias forman parte de la estrategia comunicacional de legitimación política de Evo Morales y del posicionamiento de su apócrifo binomio presidencial. Habrá elecciones primarias y serán utilizadas por Morales para decirle al mundo sobre su aparente fortaleza electoral.

- ¿Está Bolivia lista para poner fin a cuatro mandatos de Morales?

- Los países nunca están listos para los autoritarismos o la democracia. Ambas se construyen o se imponen por decisión de algunos. En Bolivia, la ciudadanía tomó la decisión de que es hora de cambiar de gobierno y exige respeto al voto de los ciudadanos, que no es otra cosa que resistencia al autoritarismo y defensa de la democracia. Los bolivianos advierten la tragedia y desastre de Venezuela, Nicaragua y Cuba y no quieren un destino semejante.

- ¿Preocupa la gobernabilidad del país?

- En realidad preocupa la vigencia de derechos políticos y ciudadanos. Las primarias y las elecciones generales son una batalla de ideas y modelos de gobierno. Esta primera batalla la ganará el gobierno, pero será una victoria pírrica. Serán más los costos que los beneficios.

- ¿Qué materia pendiente deja Morales?

- Que la riqueza que genera el Estado se invierta razonable y racionalmente. La ciudadanía tiene la percepción de que el gobierno ha sido ineficiente en la inversión y derrochador del dinero en proyectos inútiles. En síntesis, corrupto. Los gobiernos autoritarios no transparentan la información sobre el estado de la economía y luego sobrevienen desastres como el de Venezuela. Algo que podría estar ocurriendo en Bolivia.