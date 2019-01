ExCEO de Nissan reaparece en tribunales y niega todos los cargos

Actualidad internacional

Carlos Ghosn usó el testimonio para abordar las principales denuncias que enfrenta: presentación de cuentas financieras que subestiman su salario y una investigación de los fiscales en las denuncias de abuso agravado de confianza.

El exCEO de Nissan, Carlos Ghosn, compareció ayer por primera vez ante la justicia de Japón, oportunidad que utilizó para negar todos los cargos de los que se le acusa y para expresar "su amor genuino y apreciación" por la automotriz.

En una declaración emitida por los representantes del ejecutivo antes de la audiencia, Ghosn comenzó su testimonio diciendo que había actuado "con honor, legalmente, y con el conocimiento y la aprobación de los ejecutivos apropiados dentro de la compañía" para ayudar a rescatar a un fabricante de automóviles nipón cuando estaba al borde de la bancarrota a principios de la década del año 2000.

"Soy inocente de las acusaciones formuladas en mi contra. Siempre he actuado con integridad y nunca he sido acusado de ningún delito en mi carrera profesional de varias décadas. He sido acusado injustamente y detenido injustamente en base a acusaciones sin fundamento y sin fundamento", dijo.

Ghosn, quien apareció más delgado, esposado y vestía un traje oscuro con zapatillas plásticas, usó el testimonio en el Tribunal de Distrito de Tokio para abordar las principales denuncias que enfrenta: una acusación formal por los cargos de presentación de cuentas financieras que subestiman su salario y una investigación de los fiscales en las denuncias de abuso agravado de confianza.

El arresto de Ghosn en el aeropuerto de Haneda el 19 de noviembre ha sumido al fabricante de automóviles en crisis y ha sacudido su alianza con la francesa Renault de la cual sigue siendo su director ejecutivo.

Tras los comentarios, el abogado del empresario exigió una justificación para la detención que se extenderá por 50 días en Tokio.