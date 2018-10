Facebook confunde al mercado con resultados del tercer trimestre

Actualidad internacional

La mayor red social del mundo superó en 20% estimaciones de ganancias, pero decepcionó en sus ingresos y en el crecimiento de usuarios. Las acciones fuera de rueda operaron con volatilidad.

Facebook volvió a decepcionar, pero menos de lo que muchos esperaban. Y es que, aunque no logró superar -por muy poco- las estimaciones de ingresos y tampoco obtuvo el crecimiento de usuarios trimestrales que analistas proyectaban, sí sorprendió con sus ganancias y de qué manera: superó en casi 20% las expectativas del mercado.

La firma de Mark Zuckerberg reportó ganancias de US$ 1,76 por acción durante el tercer trimestre, muy por encima del promedio estimado de US$ 1,47. El ingreso neto atribuible a los accionistas fue de US$ 5.100 millones, un 9% más de los US$ 4.700 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Sin embargo, los ingresos totales -que en su mayoría provienen de la publicidad- alcanzaron los US$ 13.730 millones, un aumento del 33% interanual, pero por debajo de los US$ 13.780 millones esperados.

Tras el anuncio al cierre del mercado, las acciones operaron con volatilidad. En un primer momento, cayeron 5,2% y tras varias alzas y bajas, lograron recuperarse.

Sin embargo, los títulos siguen cotizando casi un tercio por debajo de su máximo de julio, cuando los inversionistas se enfrentaron a los duros pronósticos de desaceleración del crecimiento y márgenes más reducidos.

A pesar de ello, Zuckerberg dijo ayer que la comunidad y el negocio seguían creciendo “muy rápidamente”. “Estamos construyendo los mejores servicios para la mensajería privada y las historias, y también hay grandes oportunidades a futuro en video y comercio”, apuntó.

Lento crecimiento

Pero sus palabras parecen no coincidir del todo con lo que reflejan las cifras.

Entre julio y septiembre, la compañía logró 2.300 millones de usuarios activos mensualmente, un 10% más que el mismo período de 2017, pero por debajo de las estimaciones.

En tanto, el número de personas activas en la plataforma diariamente se desaceleró con un crecimiento de un 9% interanual.

En Europa, Facebook siguió perdiendo usuarios. Logró 375 millones de usuarios activos por mes durante este trimestre, 1 millón menos de lo alcanzado en los tres meses previos.

Según reporta Financial Times, analistas esperaban que la caída entre abril y junio respondiera a un problema temporal debido a los inconvenientes que se han presentado respecto de los nuevos acuerdos de consentimiento que entraron en vigor como parte del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

La desaceleración del crecimiento, después de años de resultados increíbles, ha sido una de las principales preocupaciones del mercado, y el débil desempeño de este período refuerza esos temores.

En el trimestre anterior, la mayor red social del mundo había advertido además que el crecimiento de sus ganancias e ingresos podría ser el más lento en años.

Impacto de los costos

Los costos también superaron a los ingresos, subiendo un 53% frente al mismo trimestre de 2017, a medida que Facebook contrata cada vez más a miles de moderadores humanos e invierte en inteligencia artificial para tratar de controlar la propagación de discursos de odio y noticias falsas en la plataforma.

El margen operativo disminuyó desde un 50% en el tercer trimestre del año pasado a 42% en estos tres meses.

Facebook ha estado bajo presión política este año después de la revelación de la fuga masiva de datos a Cambridge Analytica -la firma de análisis de datos que trabajó para la campaña del hoy presidente Donald Trump-, además de las preocupaciones sobre potencias extranjeras que utilizarían la plataforma para interferir en la política estadounidense.