Falsos aportantes ingresaron US$ 800.000 a partido de Keiko Fujimori

Actualidad internacional

Según la confesión de un allegado a la cúpula del movimiento político difundida hoy.

Un conjunto de falsos aportantes ingresaron US$ 800.000 a las cuentas del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) para la campaña presidencial de su líder Keiko Fujimori en el 2011, según la confesión de un allegado a la cúpula del movimiento político difundida hoy.

Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama, confesó al fiscal José Domingo Pérez que, a inicios del 2011, fue convocado por su tío para buscar amigos con solvencia económica para que registren, bajo su nombre, montos de dinero que habían entregado al partido empresas que no querían figurar como aportantes.

Una de las empresas que se presume aportaron irregularmente a la campaña de Fujimori fue la brasileña Odebrecht, que según sus directivos entregaron US$ 1 millón a Jaime Yoshiyama, actualmente en Estados Unidos, y a Augusto Bedoya Cámere.

De esa forma, Jorge Yoshiyama consiguió que sus amigos Giancarlo Bertini y Erick Mattos lo ayudasen a simular aportes al partido de Fujimori por US$ 800.000, los cuales se hicieron en aportes pequeños a través de conocidos y familiares de esas personas, según su declaración a la fiscalía difundida por el portal IDL-Reporteros.

El dinero fue entregado en efectivo por su tío Jaime Yoshiyama, exministro del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y entonces secretario general de Fuerza 2011 durante la campaña electoral de ese año.

La confesión de Jorge Yoshiyama fue presentada por el fiscal Pérez hoy durante la audiencia pública que se sigue para decidir la detención preventiva pedida contra 11 personas de la cúpula de Fuerza Popular.

De inmediato, el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, confirmó las declaraciones del sobrino, pero aseguró que ese dinero no provenía de Odebrecht y que tampoco tenían conocimiento de ello Keiko Fujimori, ni sus asesores Ana Herz y Pier Figari.

Además, el abogado dijo que Jaime Yoshiyama también quiere declarar ante el fiscal Pérez y solicitó que le programe una fecha para dar su testimonio en Miami, ciudad a la que viajó para someterse a una intervención médica hace unas semanas.

El sobrino del alto dirigente fujimorista busca con su confesión evitar la cárcel, pues su abogado planteó en la audiencia que se le dicte comparecencia con restricciones.

En los días previos, el juez que lleva el caso, Richard Concepción Carhuancho, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y su asesor Vicente Silva Checa por irregularidades en la financiación de la campaña electoral de 2011, bajo la figura de una presunta organización criminal.

Jorge Yoshiyama relató que a inicios del 2011, su tío Jaime Yoshiyama lo invitó a su casa para preguntarle si tenía "amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña de Fuerza 2011" porque "tenía dinero de empresarios que le habían entregado en efectivo".

Se trataba de "empresarios que no deseaban aparecer públicamente pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori", detalló el declarante.

Cuando Yoshiyama regresó a la casa de su tío con el nombre del empresario Giancarlo Bertini, como uno de los que lo iba a ayudar, recibió US$ 100.000 en efectivo con unos recibos de aportaciones al partido de Fujimori.

"En ese momento, me entregó el número de cuenta del banco donde debían darse los depósitos a nombre del partido de Fuerza 2011 y me indicó que los depósitos debían ser chicos, es decir, menores a US$ 10.000", indicó Jorge Yoshiyama en su declaración al fiscal.

A partir de ese momento, Jorge Yoshiyama volvió en varias oportunidades a la casa del tío para recoger más dinero en efectivo que luego estimó en US$ 800.000.

El portavoz de la bancada fujimorista en el Congreso, Miguel Torres, declaró a la prensa que habló con Keiko Fujimori sobre las declaraciones de Yoshiyama y que le "ha asegurado que ella no ha tenido participación alguna".

"No existe absolutamente nada que me haga pensar que ella se encuentre involucrada en presunto 'pitufeo' como lo están denominando", dijo Torres en alusión al lavado de dinero atribuido a la lideresa opositora detenida preventivamente.