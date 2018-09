FMI da luz verde a US$ 7.100 millones adicionales a Argentina y exige que el banco central no intervenga

Actualidad internacional

Gobierno se comprometió con la libre flotación del dólar, pero tendrá zonas de acción cuando su valor baje de 34 pesos argentinos o supere las 44 unidades.

Argentina tendrá a su disposición US$ 7.100 millones adicionales a los US$ 50 mil millones acordados en junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), monto que quedó desfasado en medio de las turbulencias cambiarias de los últimos meses.

Así lo acordó el gobierno de Mauricio Macri con el organismo liderado por Christine Lagarde, luego de al menos tres semanas de negociaciones en Estados Unidos.

El nuevo programa fue anunciado ayer por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, en una rueda de prensa conjunta desde Nueva York, donde ambos se encontraban a propósito de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Los objetivos de la ampliación de la línea de crédito, según dijeron, sería estabilizar la moneda del país trasandino y recuperar la confianza de los inversionistas.

El acuerdo que fue revisado a nivel del staff entre ambas partes deberá ser aprobado ahora por el directorio ejecutivo del organismo multilateral.

La expectativa por el anuncio había llevado al dólar a retomar su impulso hasta rozar la barrera de los 40 pesos argentinos, lo que obligó al nuevo presidente del banco central, Guido Sandleris, a intervenir utilizando las mismas estrategias de su predecesor, Luis Caputo, para contener el alza.

Detalles del acuerdo

Según explicó Dujovne, el pacto renegociado incluye “medidas para evitar la extrema volatilidad” del dólar, que ha llevado al peso a acumular una merma de su valor de 50% en lo que va del año.

El ministro anunció además que se acordó aumentar “en US$ 19 mil millones los desembolsos previstos para 2019, pasando de US$ 6 mil millones a US$ 13.400 millones en 2018, y de US$ 11.400 millones a US$ 22.800 millones en 2019”. Así, Macri recibirá US$ 18.800 millones más de lo acordado originalmente durante su gobierno.

El funcionario también adelantó que el Ejecutivo abandona definitivamente el sistema de metas de inflación, que había defendido desde el banco central Federico Sturzenegger y que había desactivado, aunque sin admitirlo, Luis Caputo. Ahora, según Dujovne, la gestión de Guido Sandleris usará el método de los “agregados monetarios (...) elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”.

Por su parte, Lagarde -quien como muestra del acercamiento y buena relación que tiene con Argentina y su gobierno realizó parte de su intervención en español- dijo que este acuerdo no es “preventivo” como el anterior, sino que será utilizado para respaldar el presupuesto y el ajuste fiscal.

“Apoyo el plan de reformas de Argentina y creo que será útil para restaurar la confianza del mercado en la agenda económica del gobierno, y para proteger a los más vulnerables de la carga de los ajustes necesarios”, manifestó la funcionaria, quien reiteró que buscará la aprobación del nuevo pacto por parte del directorio.

A juicio de Gabriel Torres, vicepresidente de Moody’s, de esta manera “una parte significativa de las necesidades de financiamiento de Argentina hasta 2019 serán cubiertas por el FMI, lo que reducirá significativamente la necesidad de acudir a los mercados de capitales internacionales antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019”.

Zonas de intervención

El pacto entre Argentina y el FMI también acordó límites al valor del dólar “para evitar la extrema volatilidad cambiaria”.

Desde Buenos Aires, Sandleris explicó qué las medidas tienen como “principal objetivo reducir la inflación”.

Al definir el nuevo programa, el economista indicó que la entidad manejará zonas de actuación: una de no intervención en el mercado y una que permitirá tomar medidas cuando la divisa estadounidense baje de los 34 pesos argentinos o supere las 44 unidades.

Esta última “banda” se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual, por lo menos hasta fin de año, cuando podría ser recalibrada.

En caso de que el tipo de cambio supere el límite máximo, la entidad venderá hasta US$ 150 millones diarios para abastecer la demanda. En tanto, si el peso se apreciara más de las 34 unidades, el organismo comprará dólares en el mercado internacional para limitar ese proceso.

Sandleris además dijo que “habrá un ancla nominal. Será un muy estricto control sobre la cantidad de dinero en la economía. Tomaremos medidas para que la base monetaria crezca un 0% en términos nominales a julio de 2019”.

Misma estrategia

Precisamente ayer, en su primera rueda frente al banco central, Sandleris volvió a intervenir, esta vez en el mercado de futuros en los plazos más cortos para contener el precio de la divisa que se había disparado por la incertidumbre.

La medida logró bajar sólo a la mitad el avance de la moneda estadounidense que cerró en 39,44 pesos argentinos, 0,56 más que el cierre del día anterior.