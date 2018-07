FMI proyecta que Chile liderará el crecimiento en la Alianza del Pacífico con expansión de 3,8%

Actualidad internacional

Este año, el ritmo de la economía chilena superará al de Perú por primera vez desde 2004. En tanto, la entidad aplicó fuerte rebaja a expectativas para Argentina.

El FMI prevé que la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela lleve al país a cerrar este año con una inflación de 1.000.000%, una situación que comparó con Alemania después de la Primera Guerra Mundial y Zimbabue en 2008. En abril la cifra era de 13.000%. "La destrucción del sistema de precios ya está hecha", dijo el director del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner. "No se ve una política económica que apunte a una corrección". El FMI prevé una contracción de 18% este año, con lo cual la economía habrá registrado un crecimiento negativo de más de 50% en cuatro años.

Otro gigante de la región, México, mantuvo sus proyecciones de crecimiento para este año en 2,3%. La nueva presidencia de Andrés Manuel López Obrador no es un factor de preocupación, señaló Werner quien enfatizó que “hay una ley de responsabilidad fiscal”.

Uno de esas naciones es Argentina, que en abril iba encaminada a un crecimiento de 2% este año. No obstante, una fuerte sequía y un terremoto cambiario en mayo golpearon los pronósticos y la nueva previsión es de apenas 0,4%.

El próximo año, no obstante, la situación cambiaría. El FMI mejoró sus expectativas para Chile en una décima a 3,4%, pero el país sería superado por Perú (que crecería 4,1%) y Colombia (con 3,6%). Por su parte, México volvería a ser el país de peor desempeño de la alianza, al expandirse 2,7%.

Las cifras ponen a Chile a la cabeza del crecimiento en la región este año. Lideraría la expansión dentro de la Alianza del Pacífico, superando por poco a Perú, cuya expansión sería de 3,7% (un hecho que no ocurría desde 2004) y con mayor comodidad a Colombia (2,7%) y México (2,3%).

