Foro de Davos: EEUU respalda un dólar débil y Europa sale en defensa de la globalización

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazaron el proteccionismo.

Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, no ha aterrizado en Davos para asistir al Foro Económico Mundial, ayer ya se apoderó de la agenda. Una jornada que debía servir para reafirmar la globalización, con discursos de la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, giró en torno a la política proteccionista de la Casa Blanca.

A primeras horas de la mañana, la declaración del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, captó la atención del pequeño pueblo suizo, que reúne estos días a los principales líderes políticos y empresariales del mundo. En su intervención, defendió la agenda de “EEUU primero”: “Lo que es bueno para EEUU es bueno para todos, ya que somos uno de los principales socios comerciales del mundo y una de las mayores oportunidades de inversión”, sentenció.

Mientras que sus palabras dejaron en knock-out a los líderes mundiales, otra declaración hizo al dólar bajar a sus mínimos de tres años. “Obviamente, un dólar más débil es bueno para nosotros en términos de comercio y oportunidades”, aseguró, agregando que la divisa “es uno de los mercados de más liquidez. Su nivel actual, no nos preocupa para nada”.

Su anuncio hizo al índice del dólar de Bloomberg bajar más de 1%, hasta 89,197 puntos, en momentos en que los mercados vieron una luz verde desde la Casa Blanca para que la divisa se debilite todavía más.

“Mientras que Mnuchin simplemente constató lo obvio, los secretarios del Tesoro desde Robert Rubin nunca se han desviado de la mantra de un dólar fuerte”, explicó a FT Marc Chandler de Brown Brothers Harriman.

“Sus comentarios significan un puñetazo todavía más fuerte porque vienen después de las acciones comerciales”, agregó, refiriéndose a los aranceles establecidos el martes, que indignaron a Asia y Europa. De hecho, el secretario del Comercio, Wilbur Ross, adelantó ayer que EEUU está evaluando acciones contra China relacionados con la propiedad intelectual, llamando a su estrategia digital una “amenaza directa”.

Defensa de globalización

La defensa de la globalización cayó ayer en manos de los líderes de Alemania y Francia. Merkel destacó que el aislamiento y proteccionismo no son respuestas a los desafíos globales. “Creemos que cuando las cosas no son justas es cuando tenemos que buscar una respuesta multilateral, y no perseguir un curso unilateral proteccionista”, afirmó.

También habló de la necesidad de reformarla zona euro para fortalecer el bloque. “Si nosotros -con 27 estados miembros- no somos capaces de mandar una señal clara a países grandes como China, India y EEUU, si la política exterior se hace nacionalmente, fracasaremos”, aseguró.

Más tarde fue el turno de Macron, quien aseguró que “Francia está de vuelta” en el escenario internacional. El mandatario habló de la “gran crisis” de la globalización y del “capitalismo contemporáneo”, que se convirtió en el “capitalismo de superestrellas”, llamando a los líderes empresariales a compartir más para combatir la desigualdad.

“En términos del comercio, estamos yendo de vuelta hacia más proteccionismo y mayor fragmentación, y deshaciendo lo que la globalización ha podido lograr. En términos del cambio climático, estamos perdiendo la batalla. ¿Cómo vamos a explicar a las personas de que serán más vulnerables?”, sostuvo. También se refirió al proyecto de reforma a la UE, afirmando que “los que no quieren avanzar, no tienen que bloquear a los ambiciosos”.

Intervención de Temer

La región latinoamericana fue representada ayer por el presidente brasileño, Michel Temer, quien también mostró su rechazo al proteccionismo. Por otra parte, prometió luchar “día y noche” para seguir con su agenda de reformas.

“Brasil, que va a las urnas en octubre, sabe que la responsabilidad da resultados. Tras el equilibrio de las cuentas, viene el crecimiento y el empleo”, aseguró, agregando que aparte de los cambios en sistema de pensiones, espera hasta fines del año “promover la simplificación de nuestro sistema tributario”.