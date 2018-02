Foro Internacional de Transporte: “Metas de Chile por el medioambiente son ambiciosas, pero falta una discusión amplia”

Actualidad internacional

El experto valora los objetivos gubernamentales de tener 40% de autos eléctricos en 2050. Recomienda implementar una política de incentivos.

No se ha comprado un automóvil, pero cuando lo haga, será uno híbrido, dijo a Diario Financiero el secretario general del Foro Internacional de Transporte (ITF, su sigla en inglés), Young Tae Kim, quien estuvo presente la semana pasada en el Foro de Ciudades Inteligentes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), aledaña a la competencia de la Fórmula E.

Desde el ITF, una rama de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que lidera desde el año pasado, el experto manifiesta que la transición hacia un transporte más limpio es inevitable.

“En cinco o diez años los autos a gasolina o diésel serán difíciles de encontrar y habrá más restricciones y regulaciones”, manifestó. Agregó que “para esos cambios, que tienen que estar basados en consensos, todos deberíamos prepararnos”.

- Un país que se tome en serio estos desafíos, ¿qué cambios debería estar implementando hoy?

- La situación es similar para la mayoría de los países: lo más importante es la coordinación dentro del país. El gobierno central es el negociador, que va a hablar con otros países. Pero incluso en ese proceso, usualmente no es el Ministerio de Transportes el que negocia, sino el de Medioambiente. Si se pone una meta y hay convenciones y acuerdos, tiene que haber una coordinación interna de todos los sectores y también con los gobiernos locales. Tenemos que reducir las emisiones de CO2 en nuestra vida diaria, todos los ciudadanos. Y no sólo son ciudadanos de un gobierno central, sino de un gobierno local.Y también deben participar los privados: si a ellos no les interesan las metas, es imposible cumplir con esos objetivos.

- Es decir, ¿no se trata sólo de regulación?

- Creo que la regulación y los incentivos deberían ir de la mano. El gobierno de Chile planea tener 40% de los autos eléctricos para 2050. Creo que es una meta política ambiciosa, pero para lograr apoyo de la ciudadanía, es necesario que haya una discusión más amplia en el nivel parlamentario y también comunitario. Hay que hacer muchas campañas respecto al tema. Y además, los ciudadanos que cumplan las metas del gobierno, deberían recibir incentivos. El cambio de comportamiento de los pasajeros y todos los actores, no es fácil, pero tenemos que buscarlo.

- ¿A eso se aspira en el resto de los países?

- Sí, a tener mejor educación, incentivos, junto con los impuestos y fiscalizaciones. En Europa, por ejemplo, el tema se está volviendo cada vez más estricto. En Oslo, en algún momento, los diésel no podrán entrar al centro de la ciudad.

El primer año

Consciente del cambio de gobierno en Chile en marzo, Young Tae Kim llamó a implementar rápidamente medidas que permitan hacer más eficiente y limpio el transporte en el país.

“El primer año de un nuevo gobierno siempre es importante”, sostuvo. “Es un buen momento para implementar medidas productivas para los próximos cinco o seis años. En los primeros momentos, hay más poder y más oportunidades que hay que aprovechar”.

- ¿Qué tipo de medidas?

-Esta pregunta no es sólo para el transporte, sino para la planificación de ciudad y el desarrollo territorial. En el sector de energía, también hay que identificar problemas. Si nos enfocamos en los autos eléctricos, pero creamos electricidad con combustibles fósiles, no estamos cambiando nada. Hacer cambios en el sector de transporte, si no hay cambios en el sector de energía, no es productivo.

- ¿Cuál es el desafío más urgente para un país como Chile?

- Trabajar juntos con la comunidad global. Tenemos que ir en esa dirección y lo sabemos, pero la pregunta que tenemos que resolver todos juntos son los tiempos y con qué velocidad ocurren los cambios. Ahora, para alcanzar al resto del mundo, el gobierno puede movilizar más recursos para hacer que la gente comprenda y se sienta orgullosa de esa participación. Es importante. Si la gente no sabe lo que está ocurriendo y el gobierno central o local anuncia medidas, éstas muchas veces no tienen sentido.

Los consensos

En Corea del Sur, país del que es originario, el hoy secretario general del ITF se desempeñó como ministro de Transportes. En base a esa experiencia, señala que el mayor desafío internacional es que los acuerdos globales sean aceptados y comprendidos por los ciudadanos.

“Incluso cuando logramos ponernos una meta, no se basa en el consenso de la nación. El gobierno central lidera y toma una decisión y tratan de distribuirla entre los diferentes ministerios y niveles de los gobiernos locales”, sostuvo. “Toma tiempo lograr otros consensos, porque la meta nacional no se basa en el consenso nacional y eso es algo que hay que resolver. Creo que eso es lo más importante, en base a mi experiencia”.