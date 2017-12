Fortuna de las personas más ricas del mundo creció US$ 1 billón este año

Actualidad internacional

El patrimonio de los 500 mayores multimillonarios del mundo que elabora Bloomberg llegó a US$ 5,3 billones, lo que representa un alza de 23% respecto de 2016.

Las personas más ricas del planeta se volvieron US$1 billón (millón de millones) más ricas en 2017, un incremento más de cuatro veces mayor que el alza registrada el año pasado, luego de que los mercados bursátiles se sacudieran las tensiones económicas, sociales y políticas para alcanzar máximos históricos.

El alza de 23% en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, un listado diario de las 500 personas más adineradas del mundo, se compara con el avance de casi 20% registrado tanto por el índice MSCI World como el Standard & Poor’s 500.

El patrimonio del fundador de Amazon, Jeff Bezos, fue el que más aumentó en 2017, un alza de US$ 34.200 millones, desplazando al cofundador de Microsoft, Bill Gates, de su sitial como la persona más rica del planeta en octubre.

Bezos, cuyo valor neto superó los US$ 100 mil millones a fines de noviembre, actualmente tiene un patrimonio valorado en US$ 99.600 millones, que se compara con los US$ 91.300 millones de Gates.

Al cierre de las transacciones del martes 26 de diciembre, este grupo de 500 multimillonarios eran dueños de una fortuna valorada en US$ 5,3 billones, lo que se compara con US$ 4,4 billones el 27 de diciembre de 2016.

Mayores ganadores

Medido por país de origen, entre los principales ganadores de 2017 destacan los 38 multimillonarios chinos que integran el índice de Bloomberg y que vieron sus fortunas crecer en US$ 177 mil millones este año. El alza de 65% fue la mayor entre los 49 países considerados en la lista.

Hui Ka Yan, fundador de la desarrolladora China Evergrande Group, lideró el avance, con un incremento de US$ 25.900 millones en su patrimonio, un salto de 350% respecto del año anterior, y el segundo mayor salto en dólares en el índice después de Bezos.

El empresario tecnológico Ma Huateng, cofundador del servicio de mensajería Tencent Holdings, se convirtió en la segunda persona más rica de Asia, luego de que su fortuna se casi duplicara a US$ 41 mil millones.

El número de multimillonarios en Asia superó al de Estados Unidos por primera vez en la historia, según un reporte de UBS Group y PWC.

Sin embargo, los estadounidenses siguen siendo los que tienen mayor presencia en el índice, con 159 multimillonarios que incrementaron sus haberes en US$ 315 mil millones, un alza de 18% que eleva su valor neto conjunto a US$ 2 billones.

También fue un buen año para los multimillonarios tecnológicos, con 57 representantes en el índice, que registraron un aumento de US$ 262 mil millones, un alza de 35% que fue la mayor medida por industrias. El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, registró el cuarto mayor avance, con un incremento de US$ 22.600 millones, equivalente a 45%.

En total, los 440 multimillonarios que vieron crecer sus fortunas en 2017, elevaron su patrimonio en US$ 1,05 billón.

Perdedores y millonarios secretos

Hubo 60 multimillonarios que salieron del ranking y 58 vieron reducirse sus fortunas, con una pérdida combinada de US$ 46 mil millones.

La fortuna del multimillonario francés de las telecomunicaciones Patrick Drahi retrocedió en US$ 4.100 millones a US$ 6.300 millones, un declive de 39%. El príncipe Alwaleed Bin Talal, la persona más rica de Arabia Saudita, sufrió un descenso de US$ 1.900 millones en su patrimonio a US$ 17.800 millones tras ser detenido en el marco de una ofensiva contra la corrupción lanzada por el Príncipe de la Corona Mohammed bin Salman.

El índice de Bloomberg también descubrió 67 multimillonarios ocultos en 2017. La fortuna de Henry Laufer, de Renaissance Technologies, fue estimada en US$ 4 mil millones en abril. También aparecieron dos multimillonarios pesqueros: el ruso Vitaly Orlov y Chuck Bundrant de Trident Seafood.

El auge de las bitcoins también creó varios multimillonarios, incluyendo a Tyler y Cameron Winkelvoss.

Con la riqueza subiendo a nuevos máximos, los multimillonarios pronto podrían descubrir que US$ 1.000 millones ya no son lo que solía ser. El precio de las viviendas ha superado la marca de los US$ 300 millones, el costo de un divorcio alcanzó los US$ 1.000 millones, y un cuadro redescubierto de Leonardo da Vinci se vendió por US$ 450 millones en noviembre.