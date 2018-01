Funcionarios venezolanos visitan Catar para promocionar su criptomoneda: el petro

Actualidad internacional

La divisa virtual planea comenzar a venderse el próximo mes. Es parte de los esfuerzos de Venezuela para eludir las sanciones de Estados Unidos que han limitado su acceso a las instituciones financieras.

Una delegación del gobierno de Venezuela se encuentra en Catar para hacer una presentación de su moneda virtual, que emitirá pronto, según dos fuentes al tanto de las reuniones.

El grupo venezolano dirigido por el superintendente de criptomonedas, Carlos Vargas, está actualmente negociando descuentos en la moneda digital para atraer a Catar como inversionista inicial, dijeron las personas.

La divisa virtual, conocida como el petro, que planea comenzar a venderse el próximo mes, es parte de los esfuerzos de Venezuela para eludir las sanciones de Estados Unidos que han limitado su acceso a las instituciones financieras.



Funcionarios del Ministerio de Información de Venezuela y la oficina de comunicaciones del gobierno de Qatar no respondieron a solicitudes de comentarios.



Con el petro, Venezuela busca aprovechar el entusiasmo mundial por los activos basados en blockchain (cadena de bloques) como bitcoin y ayudar a sacar a su economía de una de las recesiones más profundas del mundo en medio de una paralizante escasez de divisas. Catar, que desde junio ha estado bajo un embargo económico por una coalición liderada por Arabia Saudita, se ha movido para fortalecer las alianzas en el exterior, con la compra de aviones militares estadounidenses, navíos italianos y aviones franceses.



Venezuela tiene la intención de emitir 100 millones de petros, con cerca de 38 millones destinados a inversionistas institucionales en una preventa privada de un mes de duración que comenzará el 15 de febrero y que los funcionarios esperan que atraiga hasta US$ 1.300 millones, de acuerdo con borradores de documentos revisado por Bloomberg News. La moneda entonces sería vendida a individuos. La nación petrolera planea pagar a los trabajadores públicos con la moneda virtual y usar incentivos fiscales para fomentar su uso. Aunque el petro estaría respaldado por un barril de crudo venezolano, las monedas no pueden intercambiarse por petróleo real.



Funcionarios, incluido Vargas, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Tecnología, Hugbel Roa, también se reunieron con el emir jeque de Catar Tamim bin Hamad Al Thani este mes en Catar, según un tuit de la Superintendencia de Criptomonedas.



Cabe recordar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, visitó Doha en 2015 buscando formar una alianza financiera con los bancos para ayudar a cubrir la caída en los precios del petróleo. Los países firmaron ocho acuerdos para expandir la cooperación en cuestiones como el transporte aéreo y el comercio. Ese año, la petrolera estatal venezolana, PDVSA, dijo que mantuvo reuniones con Qatar Petroleum sobre oportunidades de inversión valoradas en US$ 7.000 millones. Ninguna transacción se concretó.