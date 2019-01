Fundador de Huawei rompe el silencio y niega acusaciones de espionaje

Actualidad internacional

El también directo ejecutivo de la empresa, Ren Zhengfei, rechazó que estar vinculado al gobierno chino en el espionaje y alabó al presidente Donald Trump, a quien consideró "un gran presidente".

Ren Zhengfei, el multimillonario fundador de Huawei, rompió un silencio después de un año para desestimar las acusaciones estadounidenses de que el gigante chino de las telecomunicaciones ayuda a Beijing a espiar a los gobiernos occidentales.

Ren negó las denuncias y dijo que no tiene contacto regular con Beijing, en momentos en que su imperio tecnológico se enfrenta a la mayor crisis en sus tres décadas de existencia. También calificó a Donald Trump "como un gran presidente" y dijo que tomará una actitud expectante respecto a si el líder de EEUU intervendrá en nombre de la directora de finanzas de Huawei, Meng Wanzhou. Meng, la hija mayor de Ren, se encuentra en Canadá a la espera de que se resuelva un pedido de extradición de EEUU por supuestamente ayudar a defraudar a los bancos para transgredir las sanciones contra Irán.

La aparición del solitario ejecutivo, que habló por última vez con los medios extranjeros en 2015, pone de manifiesto la envergadura de los ataques a Huawei, el mayor símbolo del poder tecnológico de China, que va en aumento.

La detención de Meng ayudó a cristalizar los temores sobre su influencia en ascenso en áreas que van desde infraestructura inalámbrica de vanguardia y semiconductores hasta dispositivos para el consumidor. Washington ha convencido a una creciente lista de aliados de poner a Huawei en la lista negra de equipos de red.

"Amo a mi país y apoyo al Partido Comunista. Pero no haré nada para dañar al mundo", declaró el ejecutivo de 74 años en una sesión informativa. "No veo una conexión cercana entre mis creencias políticas personales y los negocios de Huawei".

Ren dijo que rechazaría cualquier solicitud de Beijing de información confidencial sobre sus clientes y destacó el potencial de cooperación con EEUU y la administración de Trump. Además le restó importancia al papel de Huawei en las tensiones actuales entre la dos mayores economías del mundo, que han sacudido a inversionistas y corporaciones de todo el mundo.

"Huawei es solo una semilla de sésamo en el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Trump es un gran presidente. Se atreve a recortar masivamente los impuestos, lo que beneficiará a las empresas. Sin embargo, hay que tratar bien a las compañías y los países para que estén dispuestos a invertir en EEUU y el gobierno pueda recaudar suficientes impuestos", expresó.

Ren, una figura legendaria en los círculos de negocios chinos, es una voz única en un conflicto que ayudará a definir el panorama global en los próximos años.

A pesar del impacto potencial en su negocio, Ren dijo que confiaba en que los ingresos de Huawei crecerían a US$ 125 mil millones en 2019 en comparación con los más de US$ 100 mil millones del año pasado.

"Huawei no es una empresa listada en bolsa, no necesitamos un hermoso informe de ganancias", declaró Ren. "Si no quieren que Huawei esté en algunos mercados, podemos reducir un poco la escala. Mientras podamos sobrevivir y alimentar a nuestros empleados, hay un futuro para nosotros".