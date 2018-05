Ganancias de empresas de EEUU suben casi 25%, su mayor salto en ocho años

Actualidad internacional

Un tercio del aumento se explica por los recortes tributarios de Trump, que se sumaron a las bajas tasas de interés y el crecimiento global.

Las empresas que cotizan en el índice bursátil Standard & Poor’s 500 han tenido su mejor desempeño en casi ocho años durante el primer trimestre. De las 443 compañías que han reportado resultados, lo que equivale a un 88,6% del universo total, las ganancias de las empresas listadas en Estados Unidos subían 24,7%, según datos de Bloomberg. Ese es el mayor salto desde el tercer trimestre de 2010.

Hasta ahora las compañías estadounidenses han capitalizado los vientos favorables provenientes de las bajas tasas de interés, un estímulo doméstico significativo y un crecimiento económico global coordinado.

Esto ha permitido que un 79,5% de las empresas que ha entregado sus balances haya superado las estimaciones de ganancias, ponderadas por acción, de los analistas. Según FactSet, si esa cifra se mantiene, será el mayor porcentaje de firmas registrando sorpresas positivas desde que la firma comenzó a seguir esta métrica en el tercer trimestre de 2008.

En términos de ventas, el porcentaje de compañías que ha superado las previsiones de Wall Street es similar, lo que también marcaría un hito desde que FactSet comenzó su análisis hace una década.

Los once sectores que componen el índice S&P 500 han reportado un crecimiento en sus ganancias y diez de ellos de dos dígitos, liderados por las firmas de energía, cuyos resultados subieron 73,6%.

Las empresas de tecnología de la información también tuvieron un desempeño destacado. Las ganancias agregadas de los grandes de la industria (Apple, Netflix, Facebook, Google, Amazon, Microsoft y Twitter) subieron 45% frente a los primeros tres meses de 2017, a US$ 37.615 millones. Los ingresos no se quedaron atrás, anotando un avance de 26,2%, a US$ 186.476 millones.

Efecto tributario

Cerca de un tercio del aumento de las utilidades corporativas de EEUU en el trimestre a marzo se explica por la reforma tributaria de Donald Trump, que redujo el impuesto corporativo de 35% a 21%, dijo Patrick Palfrey, analista de ganancias de Credit Suisse, a Reuters.

“Lo que estamos experimentando es una tendencia de crecimiento subyacente muy sólida, que está siendo impulsada por un crecimiento de los ingresos y los márgenes”, explicó Palfrey. “Eso está siendo acrecentado por el cambio tributario”, afirmó, agregando que la tendencia se mantendría durante el año.

Entre los más beneficiados hasta ahora de las reducciones tributarias, que comenzaron a regir el 1 de enero, están los gigantes tecnológicos como Apple, Amazon e Intel, junto a los grandes bancos de Wall Street.

Las compañías de telecomunicaciones del S&P 500 bajaron en promedio sus tasas de impuesto efectivo en el primer trimestre en 10 puntos porcentuales. Les siguieron las empresas de tecnología de la información, que aplicaron una reducción de 9 puntos. Las firmas financieras, en tanto, recortaron sus tasas en 8 puntos porcentuales.

Apple, por ejemplo, redujo su tasa tributaria efectiva a 15%, desde 25% en el mismo período del año anterior. Alphabet, por su parte, recibió US$ 1.000 millones adicionales de utilidades tras bajar la tasa de 20% a 11%. Twitter dijo que US$ 21 millones de los US$ 70 millones en que aumentaron sus utilidades se explican por los menores impuestos.

En la banca, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo y Bank of America recortaron sus cuentas tributarias combinadas en US$ 2 mil millones en el primer trimestre, en comparación con lo que habrían tenido que provisionar usando las tasas de 2017.

Peak de desempeño

Si bien los analistas esperan que en los futuros trimestres el crecimiento de las utilidades se mantenga en dos dígitos, hay varios que ya advierten que el alza habría alcanzado un peak.

“Las buenas noticias ahora son malas noticias”, dijo Peter Kenny, estratega de mercados senior de Global Markets Advisory Group, a Reuters. “No hay nada que mantenga los precios de las acciones al alza dado ese escenario”.

El viento de cola de las bajas tasas de interés se irá revirtiendo a medida que la Reserva Federal sigue con su proceso de normalización monetaria. El banco central estadounidense subió los tipos en un cuarto de punto en marzo, a un rango de entre 1,5% y 1,75%, y aplicaría una nueva alza en junio, la segunda de las tres previstas para el año.

El crecimiento sincronizado a nivel global también está perdiendo impulso, con Europa estimando una desaceleración este año en el continente.