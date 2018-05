Ganancias de grandes firmas tecnológicas subieron 45% en el primer trimestre

Actualidad internacional

Superaron las previsiones del mercado gracias a negocios como la publicidad online, el comercio electrónico, los dispositivos móviles, la informática en la nube y los servicios digitales.

Cuentas alegres sacan las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos tras reportar sus resultados del primer trimestre. Las ganancias agregadas de Apple, Netflix, Facebook, Google, Amazon, Microsoft y Twitter subieron 45% frente a los primeros tres meses de 2017, a

US$ 37.615 millones. Los ingresos tampoco se quedaron atrás, anotando un avance de 26,2%, a US$ 186.476 millones.

Los gigantes de la economía digital superaron las previsiones del mercado con tasas de crecimiento de dos dígitos, gracias a su liderazgo en negocios como la publicidad online, el comercio electrónico, los dispositivos móviles, la informática en la nube y los servicios digitales.

Eso es admirable sobre todo en momentos en que aumenta la competencia y crece la preocupación por parte de los reguladores y legisladores acerca de su posición de dominio y algunas de sus prácticas en áreas sensibles como la privacidad.

Facebook fue inmune al escándalo de filtración de datos de la firma Cambridge Analytica (que el miércoles anunció su cierre), y logró un salto de 49% en sus ingresos, a US$ 11.966 millones. Las utilidades, por su parte, subieron 62,8%, a US$ 4.988 millones.

Amazon, consolidado como el líder indiscutido del comercio electrónico, y potenciado por su negocio de computación en la nube, vio crecer sus ingresos 42,9%, a US$ 51.042 millones. La empresa de Jeff Bezos más que duplicó sus ganancias, a US$ 1.629 millones. Esta cifra representó un avance de 125% respecto de los US$ 724 millones que obtuvo en el inicio de 2017.

Apple sigue imparable, con ventas que se elevaron 15,6%, a US$ 61.137 millones, gracias a la buena salud del iPhone, que aportó con más de US$ 38 mil millones, un 14% más que el año anterior. A pesar de que las unidades vendidas aumentaron sólo 3%, a 52,2 millones de dispositivos, los ingresos aumentaron gracias al lanzamiento del iPhone X, que elevó el precio promedio de venta de sus teléfonos.

El negocio de servicios no se quedó atrás: subió 31% a US$ 9.100 millones y ya representa un 15% de las ventas. Esto permitió que la compañía fundada por Steve Jobs ganara US$ 13.822 millones, un incremento de 25,3% respecto del primer trimestre del año anterior.

Microsoft ha convertido a los servicios en la nube en el motor de sus resultados y en la gran apuesta de su CEO, Satya Nadella. La empresa registró un alza de 15,5% en sus ingresos, a US$ 26.819 millones. Su oferta de cloud computing aportó con US$ 6 mil millones a la facturación. Sus ganancias se elevaron 35,3% a US$ 7.424 millones.

Netflix hizo una apuesta por el contenido propio que ya le está rindiendo frutos. Entre enero y marzo aumentó en 85% su oferta de programas originales y logró sumar a 7,4 millones de nuevos suscriptores, llegando a un total de 125 millones a nivel global. Esto impulsó en 40,4% sus ingresos, a US$ 3.700,9 millones, y sus ganancias avanzaron 62,8% a US$ 290,1 millones.

Alphabet, la matriz de Google, logró un alza de 25,8% en sus ventas, a US$ 31.146 millones. Sus utilidades, en tanto, subieron 73,3%, a US$ 9.401 millones, un salto que no experimentaba desde fines de 2009. Este incremento se explica en parte por la nueva normativa contable que obliga a anotar el valor de las participaciones en empresas no cotizadas como Uber.

Twitter vio un aumento de 21,3% en sus ventas, a US$ 664,9 millones. Esto le permitió lograr su segundo trimestre consecutivo de cifras azules, obteniendo utilidades por US$ 61 millones. En el mismo período del año anterior, había registrado pérdidas por US$ 61,6 millones.

Xiaomi anuncia su salida a bolsa: sería la mayor desde 2014

El fabricante de smartphones Xiaomi ingresó ayer la documentación para cotizar en la bolsa de Hong Kong, en lo que podría convertirse en la apertura bursátil más grande desde 2014, y una operación que le permitiría recaudar US$ 10 mil millones, dándole un valor de US$ 100 mil millones a la compañía china.

El texto le dio a los inversionistas los primeros detalles sobre su salud financiera: sus ingresos subieron 67,5% en 2017, a 114.500 millones de yuanes (US$ 18 mil millones), tras registrar un alza de sólo 2,4% el año anterior, mientras que las ganancias operativas se más que triplicaron.

Esto representa un cambio radical respecto de 2016, cuando una expansión demasiado agresiva le provocó interrupciones en su cadena de suministro, lo que le permitió a sus rivales quitarle participación de mercado.

En una carta abierta que recordaba al manifiesto de Google previo a su apertura, el controlador de la firma, el multimillonario Lei Jun, se comprometió a transformar a Xiaomi en más que una empresa de hardware y prometió limitar los márgenes de ganancias por hardware a 5%, devolviendo los excesos a los usuarios. "Estamos construyendo un ecosistema global abierto, y no un jardín amurallado", expresó.

Decepción por Snap y Spotify

Los resultados de Snap y Spotify no dejaron satisfechos a los inversionistas. Los ingresos y los usuarios regulares de Snap no lograron las estimaciones de Wall Street luego de que un rediseño de su aplicación de mensajería Snapchat decepcionó a sus usuarios y avisadores, lo que hizo que sus acciones cayeran 16% el martes. Sus ingresos subieron 54% a US$ 230,7 millones en el primer trimestre, mientras que sus pérdidas se recortaron a US$ 385,8 millones, desde US$ 2.208,8 millones. Spotify no logró que sus usuarios de cuentas gratuitas comenzaran a pagar, lo que hizo caer 9% sus papeles el miércoles.

Sus ingresos subieron 26% a 1.139 millones de euros (US$ 1.360 millones), mientras que las pérdidas operativas se redujeron a 41 millones de euros, desde 139 millones de euros.