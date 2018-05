Actualidad internacional George Soros prevé una nueva crisis financiera global por la debilidad de Europa Para el inversionista, la “destrucción” de la alianza entre EEUU y el continente golpeará al mundo. En tanto, se amplía el efecto de las crisis en Italia y España. “Todo lo que podía salir mal ha salido mal” fue el duro resumen que realizó el icónico inversionista George Soros sobre la crisis política que atraviesa Europa, usando un tono inusualmente pesimista ante los riesgos que detecta para la economía global. El acaudalado húngaro-estadounidense, cuya fortuna asciende hasta los US$ 8 mil millones según Forbes, manifestó ayer que “ya no es un recurso retórico decir que la Unión Europea está en una crisis existencial: es la cruda realidad”. El bloque, agregó, “necesita reinventarse”. En declaraciones ante un foro del think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Soros advirtió que el mundo “podría estar en camino a una nueva crisis financiera global”. Ello, ante lo que caracterizó como la “destrucción” de la alianza entre Europa y Estados Unidos, que “está destinada a causar un impacto negativo en la economía europea y generar otras disrupciones”. Su oscura visión llega cuando Italia extiende una crisis política que ya lleva meses, mientras España se prepara para un debate de impugnación del mandato de Mariano Rajoy. Todo ello, en medio de las tensiones comerciales del continente con EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, amenaza con imponer aranceles. Conocido por su trabajo filantrópico, Soros dijo que la crisis de migrantes en Europa “puede ser el mejor lugar para iniciar” las reformas. Propuso que la UE financie una especie de Plan Marshall para África, para relajar las presiones migratorias hacia la región. Italia y la confianza En línea con el pesimismo de Soros, autoridades monetarias salieron ayer a advertir que la debacle italiana podría profundizar los problemas económicos del país y la región. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Vitor Constancio, dijo al diario alemán Der Spiegel que si el país abandona la disciplina fiscal podría haber “consecuencias graves”. Agregó que cualquier rescate obligará a la nación a cumplir “ciertas condiciones (...) Italia conoce las reglas. Quizá deberán leerlas de nuevo”. Las voces de alerta también vinieron desde dentro del propio país, que atraviesa una crisis política sin precedentes. A punto de cumplir tres meses sin gobierno formal, Italia intenta recuperar la confianza tras un acuerdo que estuvo a punto de dejar a los populitas del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga Norte en el poder, con una plataforma que incluía mayor gasto fiscal y un desafío a las políticas de austeridad de la UE. Tras un bloqueo del presidente Sergio Mattarella, la nación espera la formación de un gobierno transitorio y la convocatoria a nuevas elecciones. Ante ello, el jefe del banco central del país, Ignazio Visco, sostuvo que el debilitamiento de las finanzas públicas podría minar la confianza en el país. “Estamos a unos pocos pasos del riesgo muy grave de perder el activo irremplazable de la confianza”, manifestó en un discurso, en el contexto de la reunión anual de la entidad. Agregó que cualquier medida que afecte ese activo podría “echar por tierra años de reformas económicas”. Desencuentros en Madrid Al estancamiento político en Italia se sumó la semana pasada el de España, donde una moción de impugnación contra el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy divide al Parlamento. El Partido Socialista (PSOE) intentaba ayer ganar apoyos para la solicitud, que podría terminar con la salida de Rajoy. El líder de la colectividad, Pedro Sánchez, aseguró que, de ser así, convocaría a nuevas elecciones, cuya fecha se determinaría una vez que se aprobara la censura contra el jefe del gobierno español. Hasta ayer, su propuesta no contaba con los respaldos suficientes. La piedra de tope era Ciudadanos, partido que había entregado su apoyo al gobierno del PP pero lo retiró esta semana, en medio de las sentencias contra líderes oficialistas por recibir sobornos. Sin embargo, el partido no apoyará la moción. La otra gran fuerza en el Parlamento, Podemos, ha adelantado que apoyará la moción del PSOE y, si ésta fracasa, insistirá con una iniciativa propia. Crisis italiana contagia a Wall Street: índices anotan su mayor caída en un mes Los mercados europeos vivieron una nueva jornada de bajas ayer y, por primera vez, sus caídas contagiaron a Wall Street.

Los bancos italianos lideraron las pérdidas, con UniCredit retrocediendo 5,6%, mientras la deuda italiana a dos años anotó un rendimiento de 2,72%, tras subir 150 puntos base, su mayor salto desde 1992.

En España, que vive su propia crisis política, las acciones de Santander cayeron 5,4%, mientras las de BBVA retrocedieron 4,17%. Por su parte, el principal indicador bursátil del país, el Ibex, perdió 2,49%, acumulando un retroceso de 6,1% en una semana. Otros grandes bancos europeos también anotaron bajas: el francés BNP Paribas retrocedió 4,5% y el alemán Commerzbank perdió 4%.

La crisis también golpeó al otro lado del Atlántico, con la bolsa estadounidense reaccionando ante la posibilidad de un debilitamiento del euro, que ayer llegó a bajar 0,8% frente al dólar para ubicarse en US$ 1,1536, su menor nivel en diez meses. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial registraron sus mayores caídas desde abril, llegando a retroceder 1,3% y 1,7% respectivamente en la sesión.

En tanto, el S&P financiero retrocedió 3,6%, a medida que los grandes bancos del país anotaban bajas: JPMorgan, Citigroup y Bank of America llegaron a perder más de 4% en la jornada.

