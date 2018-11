Gigante petrolera Aramco planea invertir nada más y nada menos que US$ 500 mil millones en diez años

Actualidad internacional

El gasto se sumaría a la compra planeada de la compañía de una participación mayoritaria en Sabic, el negocio químico más grande de Medio Oriente.

Saudi Aramco aspira a convertirse en un refinador y fabricante de productos químicos a nivel mundial, buscando obtener ganancias de partes de la industria petrolera, donde la demanda está creciendo más rápido y también respalda la diversificación económica del reino.

El mayor exportador de petróleo del mundo está destinando US$ 500 mil millones para invertir en los próximos 10 años, incluidos US$ 160 mil millones para desarrollos de gas natural y US$ 100 mil millones para proyectos de productos químicos, dijo el presidente ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, en una entrevista en Dhahran, Arabia Saudita. El gasto se sumaría a la compra planeada de la compañía de una participación mayoritaria en Sabic, el negocio químico más grande de Medio Oriente, un acuerdo que podría valorarse en alrededor de US$ 70 mil millones.

"Necesitamos una adquisición importante para que estemos en diferentes mercados rápidamente", dijo Nasser. Sabic tiene presencia en más de 50 países y "tiene sentido" que Aramco adquiera una compañía de su tamaño, dijo.

Aramco, que también está planeando lo que sería la venta de acciones más grande del mundo, juega un papel central en los esfuerzos para transformar la economía saudí. El príncipe heredero Mohammed bin Salman está liderando una estrategia para construir nuevas industrias y diversificar el reino lejos de una dependencia de décadas en la venta de petróleo. Una parte importante de la transformación es el plan de Aramco para comprar el 70% de Saudi Basic Industries Corp., como se conoce oficialmente a Sabic, del Fondo de Inversión Pública soberano.

Aramco espera concluir pronto las negociaciones con el PIF y "todos los instrumentos financieros están sobre la mesa" para financiarlo, dijo Nasser.

El interés de Aramco en Sabic se basa en parte en las proyecciones de que la demanda de productos petroquímicos representará una proporción creciente de la producción mundial de crudo. El uso petroquímico aumentará más rápido que para cualquier otro segmento de la industria petrolera, según la Agencia Internacional de Energía.

Sin embargo, el acuerdo planeado con Sabic exigió un retraso en la oferta pública inicial de Aramco hasta 2020 o 2021, dijo el príncipe Mohammed en una entrevista en octubre.

"Estamos comprometidos con la salida a bolsa", dijo Nasser. "Se trata de la sincronización".

Aramco, conocida formalmente como Saudi Arabian Oil Co., quiere convertir 3 millones de barriles de crudo al día, alrededor del 30 por ciento de su producción diaria, en productos químicos. También apunta a más del doble de su capacidad de refinación a mediados de la próxima década.

"Se puede absorber la volatilidad del mercado cuando se equilibra entre las fases anteriores y posteriores", dijo Nasser. "Aquí es donde va nuestra estrategia".

Una caída del 32% en los precios del petróleo desde el 3 de octubre puede complicar los planes financieros del país. Así podría ser la protesta internacional sobre el asesinato del disidente saudí Jamal Khashoggi en el consulado del país en Estambul. Nasser desestimó las preocupaciones sobre el atractivo de Aramco como una inversión.

La demanda de petróleo es saludable, dijo. "El próximo año también será igual en términos de demanda adicional".