GM, Ford y Fiat Chrysler acusan impacto de aranceles de EEUU

Los impuestos a los metales han elevado los costos, afectando los márgenes.

General Motors, Fiat Chrysler y Ford se convirtieron ayer en víctimas de los aranceles al acero y el aluminio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al recortar sus perspectivas de ganancias para 2018 por el alza de los costos de los metales.

“Anticipamos que estos vientos en contra continuarán durante la segunda mitad del año, por lo que revisamos nuestra perspectiva”, dijo GM en un comunicado en el que entregó resultados del segundo trimestre.

Sus acciones cayeron hasta 7%, su mayor descenso intradía en siete años, luego de advertir los efectos de los aranceles sobre los metales.

Por su parte, Fiat dijo que los gravámenes a la importación de China estaban sofocando la demanda lo que, junto a la muerte del exCEO, Sergio Marchionne, derivó en el desplome de sus títulos en más de 15%.

Panorama de GM

GM se convirtió en la primera estadounidense de alto perfil en revisar sus proyecciones. Estimó que sus ganancias serán de US$ 6 por acción -por debajo de los US$ 6,3 iniciales- y que los márgenes estarán entre 9% y 10%, también menor a lo esperado.

Entre abril y junio, reportó ganancias ajustadas por acción de US$ 1,81 (por debajo de los US$ 1,89 de 2017) y estimó que sus beneficios antes de intereses e impuestos cayeron 13% a US$ 3.200 millones.

Aunque las ventas sólo en EEUU subieron 4,6% entre abril y junio, frente a los mismos meses del año anterior, los ingresos bajaron a US$ 36.760 millones desde los US$ 36.980 de 2017.

GM apuntaba a lograr otro año récord de ganancias antes de los gravámenes. A ello se suma la amenaza de futuros impuestos a autos importados que podría terminar por afectar los resultados anuales.

Más víctimas

Pero esas no serían las únicas afectadas en la industria. Ford se sumó al grupo al hacerse eco de las advertencias de la disputa arancelaria cuando, horas más tarde, recortó su propio pronóstico haciendo retroceder sus acciones más de 4% tras el cierre del mercado.

Citó como principal causa la debilidad de China, frente a la escasez de nuevos modelos y los aranceles. Hoy se conocen datos de la alemana Daimler, que en junio se convirtió en la primera en recortar su pronóstico en medio de las tensiones.