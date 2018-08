Guerra comercial cada vez más aguda: EEUU sube las amenazas y China pide detener “chantaje”

Actualidad internacional

El Ministerio de Comercio del gigante asiático amenazó con nuevas represalias, mientras los diálogos informales aún no se traducen en una negociación.

Las dos mayores economías del planeta se aprestan para cumplir un mes enfrascadas en una guerra comercial, que, lejos de dar señales de suavizarse, se recrudeció ayer, con nuevas amenazas arancelarias.

El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos anunció ayer que analizará más que duplicar los gravámenes que prepara contra China por US$ 200 mil millones. Si antes había amenazado con cobros de 10%, la cifra subirá a 25%. El 6 de julio, la potencia estadounidense ya comenzó a aplicar aranceles a productos por US$ 34 mil millones y esta semana lo haría por otros US$ 14 mil millones.

Ante las nuevas amenazas, que fueron adelantadas la noche del martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China insistió en que el país reforzará las represalias contra EEUU. El vocero de la entidad, Geng Shuang, manifestó que “el chantaje y la presión de EEUU nunca funcionarán con China, y si toman medidas que empeoren la situación, nosotros tomaremos contramedidas para mantener nuestros legítimos derechos e intereses”.

Agregó: “Siempre hemos pensado que las disputas comerciales deben resolverse mediante conversaciones y negociaciones. Nuestros esfuerzos y sinceridad están a la vista”.

El conflicto se recrudece justo en medio de conversaciones informales entre Beijing y Washington para retomar el diálogo y frenar los cobros.

Quién tiene la ventaja

De no haber acuerdo este mes, los nuevos cobros de Washington entrarían en vigencia el 30 de agosto, cuando termine el período de consultas públicas. De acuerdo con fuentes cercanas a los diálogos, la Casa Blanca espera lograr concesiones de Beijing para desistir de los nuevos gravámenes.

Pero el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, puso en duda su confianza de en el gobierno de Trump. “China y EEUU han tenido varias rondas de consultas y lograron consensos importantes, pero lamentablemente EEUU no cumplió con sus obligaciones ni hizo esfuerzos concertados con China”, sostuvo.

Hasta ahora, la potencia norteamericana podría estar en posición de ganar. En el segundo trimestre, anotó el mayor ritmo de crecimiento económico desde 2014, con una expansión de 4,1%, mientras la inflación se muestra estable. Al mismo tiempo, el país negocia una nueva relación comercial con Canadá y México. Fuentes del país latinoamericano dijeron a Reuters que podría haber anuncios positivos en los próximos días.

Beijing, en tanto, da señales defensivas. El martes, el Politburó anunció que el gobierno se enfocará en respaldar el crecimiento, reforzando el giro hacia el estímulo tras años de controlar la expansión a través del crédito. La autoridad señaló que la campaña para reducir el apalancamiento seguirá a ritmo moderado, mientras que las políticas económicas buscarán ser “flexibles y efectivas”.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha insistido en alzas graduales.

Fed mantiene la tasa y analistas prevén nueva alza en septiembre

En línea con las expectativas del mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo ayer sin cambios la tasa de interés de referencia, que se encuentra en el rango de 1,75% a 2% desde junio.

En su comunicado, la entidad señaló que el crecimiento económico del país avanza "a un ritmo sólido", al tiempo que el gasto de los hogares y la inversión han crecido "con fuerza", y el desempleo se mantiene bajo.

La autoridad monetaria insistió en que "más aumentos graduales en el rango meta de la tasa de fondos federales son coherentes con la expansión sostenida de la actividad económica, las sólidas condiciones del mercado laboral y la inflación cerca de la meta simétrica del 2%".

Con ello, el banco central reafirmó su curso de acción, luego de la incertidumbre que generaron las declaraciones del presidente del país, Donald Trump, quien señaló que no estaba "contento" con la normalización monetaria "cuando estamos trabajando tan duro por la economía".Sus comentarios dieron un inusual tinte político a la labor de Jerome Powell, presidente de la Fed que el propio Trump designó.

La entidad también describió los riesgos para la economía de EEUU como "relativamente equilibrados" y reiteró que "la política monetaria sigue siendo acomodativa".

Sin que la Fed haya declarado victoria aún, la mayoría de los analistas prevé que el banco central volverá a aumentar los tipos en su próximo encuentro, el 25 y 26 de septiembre.

El desacuerdo en el mercado gira en torno al nivel que alcanzará la tasa de referencia de los fondos federales antes de que el banco central considere que su política monetaria está normalizada. La entidad prevé un máximo de cuatro alzas este año, de las cuales ya aplicó dos, mientras el próximo año podría aplicar otros tres movimientos.

Las buenas perspectivas de la entidad fueron reforzadas ayer, cuando el instituto ADP reportó que el sector privado creó en julio 219 mil puestos de trabajo, muy por sobre los 185 mil esperado por analistas consultados por Reuters. La cifra de junio fue revisada al alza desde 177 mil a 181 mil.