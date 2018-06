Guerra comercial: EEUU sube amenazas y China y Europa ven riesgo de una recesión global

Actualidad internacional

La Casa Blanca evalúa restringir las inversiones de empresas del gigante asiático en el país, citando razones de “seguridad nacional”.

El gobierno de Donald Trump se prepara para aplicar uno de los mayores cambios al régimen de apertura a las inversiones en Estados Unidos de las últimas décadas, en medio de la guerra comercial declarada contra China.

La Casa Blanca anunciará esta semana restricciones a las inversiones del gigante asiático en empresas estadounidenses, citando razones de seguridad nacional. La medida se sumaría a los aranceles de al menos US$ 50 mil millones que Washington anunció contra una serie de productos de ese país, con Trump asegurando que está listo para imponer nuevos cobros a más de US$ 200 mil millones en productos, y otros US$ 200 mil millones si Beijing toma represalias.

Fuentes conocedoras de los planes dijeron a Bloomberg que Washington podría declarar que la participación de compañías chinas en sus pares estadounidenses son una amenaza a la economía y la seguridad nacional del país, particularmente en las industrias de vehículos eléctricos, robótica y aeroespacial. Todo ello, bajo una ley de emergencia nacional que refiere sólo a prospectos de inversión, por lo que las participaciones existentes no serían cuestionadas.

Junto con ello, según un reporte del Wall Street Journal, el Departamento del Tesoro está preparando normas para prohibir que empresas que tengan más de 25% en manos de entidades del gigante asiático puedan adquirir “tecnología industrialmente significativa” de manos de estadounidenses. También buscaría aumentar las restricciones a la exportación con el mismo fin.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró en Twitter que las nuevas restricciones “no serán específicamente contra China, sino a todos los países que intenten robar nuestra tecnología”.

El escalamiento de las tensiones comerciales golpeó ayer a los mercados. Nueva York tuvo su peor jornada desde abril, con el S&P 500 y el Dow Jones llegando a caer más de 1,5% durante el día, mientras el Nasdaq perdía 2,4%. Europa y Asia también cerraron con bajas.

Nuevos aliados

El proteccionismo estadounidense tuvo un rol protagónico ayer en los encuentros entre autoridades de la Unión Europea y sus pares chinos en Beijing. Ambos han sido golpeados con aranceles desde EEUU, al que tienen entre sus mayores socios comerciales, y ahora se encuentran alineados en una defensa del multilateralismo y el libre comercio.

“El unilateralismo está avanzando y las tensiones comerciales han aparecido en las grandes economías”, dijo el vicepremier chino Liu He, uno de los principales asesores económicos del presidente Xi Jinping. “China y la UE se oponen firmemente al unilateralismo comercial y el proteccionismo y creen que estas acciones podrían traer recesión y turbulencia a la economía global”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, manifestó que el bloque trabajará con China para proponer mejoras a la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que han recurrido varios de los países afectados por las acciones de Trump. Agregó que la respuesta de la UE, que la semana pasada comenzó a aplicar cobros a US$ 3.300 millones en productos de EEUU, están en línea con las normas de dicha entidad.

El Ministerio del Comercio chino también se sumó al rechazo frente a la política estadounidense. El vocero de la entidad, Geng Shuang, dijo a periodistas que la inversión china ha entregado trabajos e ingresos tributarios a EEUU y que Washington debería mirar la actividad comercial “con objetividad”.

La semana pasada, analistas delineaban que China podía hacer más difícil las operaciones de empresas estadounidenses en el país. Ayer, no esgrimió nuevas amenazas para responder a Washington.

China 2025

Detrás de las restricciones comerciales de EEUU está la preocupación ante el programa Hecho en China 2025, con el que el gobierno del gigante asiático pretende instalarse como líder en el sector tecnológico.

Según un reporte de Reuters, el gobierno de Xi ha comenzado a bajar el tono a sus ambiciones, consciente de la oposición que enfrenta desde Washington. “Aparentemente, están ajustándose al efecto negativo que tuvo la propaganda fuerte”, dijo un diplomático a la agencia. “No dejarán de impulsar el programa, pero la forma en la que hablan de él está cambiando”.

Los analistas advierten que, con la guerra comercial a punto de entrar en efecto completo en julio, la voluntad de Washington de ir más allá de aplicar aranceles podría tener consecuencias duraderas.

“Es muy claro que la política de Trump ya no es sólo el déficit comercial”, dijo a Bloomberg el economista jefe de para China de Australia & New Zealand Banking Group, Raymond Yeung. “Los riesgos de seguridad pueden aplicarse a cualquier aspecto de una relación bilateral, particularmente las restricciones de inversión”, sentenció.

Harley Davidson reacciona y mudará operaciones de EEUU

La guerra comercial de Estados Unidos con Europa ya tiene su primer gran coletazo: la fabricante de motocicletas Harley Davidson anunció ayer que dejará de producir modelos para envío a la Unión Europea en el país norteamericano, a fin de evitar el pago de unos US$ 100 millones anuales en aranceles, que fueron implementados en medio de la tensión entre ambas potencias.

La compañía informó que aumentará las faenas en sus fábricas de India, Brasil y Tailandia, para evitar los cobros que Bruselas impuso a productos provenientes de EEUU, en represalia por las acciones comerciales de Washington contra el acero y aluminio europeos.

En un comunicado, la empresa manifestó que "el tremendo aumento de costos, si se pasara a los distribuidores y clientes minoristas, tendría un impacto negativo inmediato y duradero sobre el negocio en la región, reduciendo el acceso a productos de Harley Davidson y afectando negativamente la sostenibilidad de los negocios de sus distribuidores".

La Unión Europea comenzó a aplicar las tarifas el viernes pasado, tres semanas después de que Washington instalara las propias, que también afectaron a Canadá y México. En el caso de Harley Davidson, sus productos pasarán de pagar un gravamen de 6% a uno de 31%.

El traslado de las operaciones desde EEUU a Asia y América Latina no será inmediato, sino que podría tardar hasta unos 18 meses. En tanto, la compañía decidió correr con el gasto que implicarán los aranceles, que, según informó, podría ubicarse entre US$ 30 millones y US$ 45 millones en lo que queda de 2018, mientras que llegaría a unos US$ 100 millones al considerar un año completo.

La decisión de Harley Davidson se suma a la advertencia publicada la semana pasada por la alemana Daimler, matriz de Mercedes Benz, que reconoció que la guerra comercial impactaría sus ganancias este año. La empresa informó que las utilidades serían "levemente menores" a las del año pasado, por las menos ventas esperadas en China, ante las barreras arancelarias.