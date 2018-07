Guerra comercial: Europa y EEUU anuncian negociación para bajar aranceles a cero

Actualidad internacional

En tanto, la OMC alertó por efectos del conflicto sobre el empleo y Fitch proyectó que, si sube la tensión, el PIB del mundo crecerá cuatro décimas menos en 2019.

El ambiente era de pesimismo. Horas antes de que el presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, se reuniera con el mandatario estadounidense, Donald Trump, ayer en Washington, su equipo reconocía que las esperanzas de lograr un acuerdo que ayudara a distender la creciente guerra comercial entre ambas potencias eran pocas.

Pero se logró. Tras más de dos horas de conversación, las autoridades llegaron a un consenso para suspender la aplicación de nuevos aranceles cruzados e iniciar una negociación.

“Es un gran día para el comercio libre y justo”, señaló Trump en una conferencia tras la reunión. Agregó que la cita marcó “una nueva fase de las relaciones entre EEUU y la UE, una fase de amistad cercana y fuertes relaciones comerciales en que ambos ganaremos”.

Por su parte, Juncker manifestó que “yo venía a buscar un acuerdo y lo logramos. Fue un encuentro bueno y constructivo”.

Bajo el pacto, ambas potencias sostendrán diálogos para rebajar a cero los aranceles y barreras comerciales en bienes industriales excluyendo automóviles, además de trabajar juntos para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC). Bruselas también se comprometió a comprar más gas natural licuado y soya estadounidenses.

Asimismo, el encuentro permitió suspender los gravámenes que Washington impondría en pocas semanas al sector automotor europeo, lo que había encendido las alarmas de Bruselas. La visita de Juncker a la Casa Blanca era vista como la última oportunidad de frenar el recrudecimiento de la guerra comercial que EEUU inició hace más de un mes.

En la mañana, Trump había adelantado en Twitter que propondría la eliminación total de “aranceles, barreras y subsidios” entre su país y el bloque. También había atacado a quienes criticaban su política comercial. “Las negociaciones van bien, estén tranquilos. El resultado final valdrá la pena”.

Advertencias globales

El acuerdo ente Washington y Bruselas levantó los mercados estadounidenses al cierre, con el S&P 500 finalizando la jornada con un avance de 0,91%. Antes del anuncio, los mercados europeos habían cerrado con pérdidas.

Pero la distensión también llegó en momentos de creciente preocupación global por el aumento de las tensiones comerciales en todo el mundo, después de que EEUU impusiera aranceles a México, Canadá, la UE y China.

Ayer, el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, llamó a defender el orden multilateral. “El peor escenario para la economía global, para el consumidor, para todos quienes habitan la Tierra, es que no haya reglas”, señaló en una conferencia de prensa desde Génova. “Los inversionistas darán pie atrás, la economía perderá impulso y se perderán trabajos. Millones de trabajos”.

Sumándose a las advertencias, la agencia de calificación crediticia Fitch aseguró ayer que, si el conflicto comercial global escala y los aranceles golpean a productos por US$ 2 billones (millones de millones), el crecimiento del Producto Interno Bruto global sería cuatro décimas menor el próximo año, ubicándose en 2,8%. Los países más golpeados, señaló, serían EEUU, Canadá y México.

“La mayoría de los países no involucrados directamente en la guerra comercial verían su PIB caer por debajo de la línea base, aunque en general en una escala menor”, señaló la entidad. “Los exportadores netos de materias primas serían golpeados con más fuerza, porque un crecimiento global menor haría caer los precios del petróleo y los commodities”, añadió.

China atenta

En tanto, la Oficina del Representante de Comercio de EEUU inició ayer dos días de consultas para aplicar aranceles de hasta 25% a productos provenientes de China por un total de US$ 16 mil millones. De implementarse, subirían los cobros impuestos por Washington a Beijing a US$ 50 mil millones. Trump ha dicho que está dispuesto a llevar esa cifra más allá de US$ 500 mil millones.

El presidente chino, Xi Jinping, alzó la voz ayer desde Johanesburgo, Sudáfrica, para insistir en sus críticas a la guerra comercial y advertir a países que quieran seguir los pasos de la primera economía del planeta.

“El orden internacional actual no es perfecto, pero mientras persiga una situación en que todos los países ganen, no debe ser descartado a voluntad”, manifestó el mandatario. Agregó que el conflicto “no tendrá ganadores” y que las naciones que sigan los pasos de EEUU “sólo se harán daño a sí mismas”.