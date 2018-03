Guerra comercial partió: China contraataca con aranceles a vinos y frutas de EEUU

Actualidad internacional

La medida es una respuesta a los impuestos aplicados por EEUU a los envíos de acero y aluminio chinos y llega horas después de que Trump anunciara una tarifa de 25% a las importaciones tecnológicas chinas.

La guerra comercial ya partió. Beijing informó esta mañana que aplicará aranceles a productos estadounidenses por un valor de US$ 3 mil millones, incluyendo frutas frescas y vinos, entre otros.

El anuncio llega apenas unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el jueves un impuesto de 25% a importaciones tecnológicas chinas por un monto de cerca de US$ 60 mil millones.

Aunque la reacción de Beijing todavía está lejos de la sanción aplicada por Washington, se trataría solo de un primer paso, en respuesta a otra medida impuesta previamente por la Casa Blanca, cuando estableció barreras al comercio de acero y aluminio, acción que comienza a regir precisamente hoy.

“La respuesta de China es sorprendentemente modesta a la luz de las acciones de Estados Unidos, lo que sugiere que podría venir algo bastante mayor”, comentó a Bloomberg Stephen Roach, ex presidente de Morgan Stanley para Asia y ahora senior fellow de la Universidad de Yale. “Como el tercer mercado que más rápido crece para las exportaciones estadounidenses y el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de EEUU, China tiene considerablemente más poder sobre EEUU de lo que los políticos en Washington quisiera admitir”, agregó.

Aunque la crisis todavía parece contenida, en términos concretos, la aplicación de sanciones comerciales y las consecuentes represalias ya hablan en la práctica de una confrontación propiamente tal, que está generando gran temor en los mercados.

Las bolsas de Asia registraron esta mañana fuertes caídas y lo mismo está ocurriendo a esta hora en Europa. Igualmente los futuros en los mercados de Estados Unidos apunta a una apertura en terreno negativo.

"Este parece ser el comienzo de la era de la retirada de la globalización", comentó Tao Dong, vicepresidente de banca privada para China continental de Credit Suisse en Hong Kong. "Si eso es cierto, los efectos sobre la economía china, la relación sino-estadounidense, la economía global y las perspectivas para el mundo, podrían ser enormes".

Luchar "hasta el final"

Originalmente aplicados a todos sus socios comerciales, Estados Unidos ha eximido a varias naciones del alza de impuestos al comercio de acero y aluminio, lo que ha dejado el foco de esa medida apuntando casi exclusivamente contra China.

Por la noche del jueves, el embajador de China en Washington, Cui Tianki, emitió una declaración prometiendo que su país respondería a las sanciones de Washington, utilizando un tono abiertamente belicoso. "China no tiene miedo y no va a retroceder ante una guerra comercial. China está confiada y es capaz de hacer frente a cualquier desafío. Si EEUU inicia una guerra comercial China va a combatir hasta el final y defenderá sus propios legítimos intereses con todas las medidas necesarias".

"Vendrán muchas más"

El jueves, mientras se disponía a firmar las nuevas sanciones contra las importaciones tecnológicas chinas, Trump pidió a Beijing que reduzca el gigantesco superávit que tiene con su país en al menos US$ 100 mil millones. Según el mandatario, el saldo negativo que tiene EEUU con el gigante asiático asciende a cerca de US$ 500 mil millones -según cómo se mida-, y la diferencia con la totalidad de sus socios globales es de cerca de US$ 800 mil millones, que sería la "mayor que haya registrado cualquier país en toda la historia".

Para Trump, esta brecha es fruto de un tratamiento injusto en el comercio global, que le dio a China un trato preferencial al alero de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Al momento de firmar el decreto 301, con la acción ejecutiva, el mandatario estadounidense hizo un alto y mirando a los periodistas aseguró que está será solo "la primera de muchas otras" medidas similares más que vendrán en el futuro.

Poco después, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ahondó en las pretensiones de Washington explicando que Beijing podría partir por aumentar sus compras de gas a productores de ese país, reorientando sus órdenes. "China necesita importar cantidades muy grandes de GNL y desde ese punto de vista, sería muy lógico que importara más de nosotros, sin más motivo que diversificar sus fuentes de abastecimiento".

Impuestos a vinos y frutas

Aunque las últimas sanciones todavía no se han implementado, porque están sujetas a un período de consulta que se vence el 31 de marzo, Beijing ya informó la manera en que pretende proceder. En un primer momento aplicará un impuesto de 15% a importaciones valoradas en US$ 977 millones, incluyendo frutas frescas, vinos, nueces, alcohol desnaturalizado, ginseng y tuberías de acero.

Tras una primera evaluación procederá a aplicar una tarifa de 25% a valores por cerca de US$ 2 mil millones en importaciones, que incluirían además carne de cerdo y aluminio.