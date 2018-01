“Hay urgencia para las empresas en Chile de ver los costos de la reforma tributaria en EEUU”

Actualidad internacional

Las compañías subsidiarias de estadounidenses enfrentan nuevas condiciones y cobros tras el cambio firmado por Trump, dice la experta.

Poco descanso tuvieron los funcionarios de muchas empresas estadounidenses durante las vacaciones de invierno (boreal). A la directora de Tax & Legal en Deloitte, Regina Sherzen, le consta que varios de sus colegas pasaron las fiestas rumiando la reforma tributaria que firmó, a días de Navidad, el presidente Donald Trump, y que, entre sus consideraciones principales, rebaja de 35% a 21% el impuesto corporativo en el país.

Pero ese está lejos de ser el último cambio. “Es una reforma tremenda y va a ser desafiante para las empresas”, aseguró a DF la experta en tributación internacional, quien agregó que el cambio, el más profundo al sistema tributario de la primera economía mundial en 30 años, implicará “costos que hasta ahora no había o que eran menores”.

- ¿Qué tipo de costos?

- EEUU está cambiando su paradigma al pasar de un sistema en que las empresas tributan por su renta mundial, incluyendo los dividendos que pagan las subsidiarias en otros países, como Chile, a uno territorial, en que los dividendos de las sedes en el extranjero están exentos. Pero eso viene con otras medidas, como un impuesto de transición.

- ¿Cómo funcionará ese impuesto?

- Las empresas tienen muchas utilidades acumuladas que no han pagado dividendos. Todo ese pool va a estar gravado. Se aplicará una tasa más baja que se pagará una vez y hay que distinguir qué utilidades son líquidas, que tendrán un impuesto más fuerte, de 15,5%, y cuales son ilíquidas, que tendrán un impuesto de 8%. También hay ciertas deducciones que se permiten.

- ¿Cuándo es necesario hacer esos cálculos?

- Depende del ejercicio tributario de las empresas: si corresponde con el año calendario, deberían tener un cálculo al menos aproximado antes del 15 de abril. Pero obviamente es lo antes posible. Las empresas en Chile que tienen subsidiarias en EEUU deben estar preparadas para ayudar a la matriz en todos esos cálculos, para entender las nuevas normas y determinar las utilidades retenidas en Chile. Hay cierta urgencia en analizar estos temas. Los accionistas estadounidenses necesitarán mucha información, para entender exactamente qué hay en Chile.

- ¿Qué otros cambios son relevantes?

- Otras medidas son, por ejemplo, la limitación a la deducibilidad de intereses en EEUU, que afectará las bases imponibles. También habrá impuestos sobre ciertos pagos que las empresas en EEUU hacen a compañías relacionadas en el exterior, por ejemplo a una relacionada en Chile. Esto es algo que puede sorprender a las empresas y puede generar costos importantes, porque los pagos entre empresas relacionadas es algo muy común.

- ¿Vendrán nuevas indicaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS)?

- Ahora todo el mundo está trabajando para entender exactamente qué quedó y esperando las instrucciones de aplicación, pero hay bastantes cosas que ya son conocidas y ejercicios hechos. Nosotros hemos hecho simulaciones con clientes, pero quedan cosas más detalladas por afinar. Lo que me comentan los colegas es que generalmente, si el IRS emite una nota para impedir algo o interpretar algo que no se permitiría, eso se aplica desde ese momento en adelante y no retrospectivamente. Si hay empresas evaluando posibilidades, sería interesante hacerlo lo antes posible.

Oportunidades de inversión

- Durante todo el año pasado creció la expectativa de los inversionistas. ¿Es ahora el momento de decidirse?

- Si se piensa en invertir, efectivamente hay muchas oportunidades que se abren. Históricamente en Chile hemos sido reacios a pensar en invertir en EEUU, porque es un país muy caro en impuestos. Antes de la reforma, se pagaba en total más del 50% sobre las utilidades. Ahora se puede esperar un retorno mejor sobre la inversión después de impuestos. Pero no basta con decir que hay menos carga tributaria. Hay otros aspectos que evaluar.

- ¿Qué tipo de aspectos?

- Si bien hay una baja de tasa, también hay varias medidas que evitan que tú reduzcas tu base imponible. Hay bastantes restricciones.

- ¿Hay algún sector que se vea más beneficiado o en el que convenga más invertir?

- Yo diría que la decisión de invertir no se define tanto por la reforma, porque es una reducción de tasa en general. Lo que sí, hay que evaluar bien y también según los sectores, cuánto va a ser realmente la utilidad y la tasa efectiva a futuro.

- ¿Es sostenible esta reforma, o cambiará con un nuevo gobierno?

- Yo no soy analista política así que es difícil decirlo. Lo que sí parece cierto es que esto tendrá un costo elevado para el Tesoro estadounidense y si bien una parte de la reducción a la tributación territorial se compensa con las nuevas limitaciones y con un impuesto de transición, hay un monto grande que no queda compensado. El gobierno espera que un mayor crecimiento económico genere esos ingresos adicionales. Queda por ver si eso ocurre y eso puede incidir en el éxito y la duración de vida que tenga esta reforma.