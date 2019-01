Heraldo Muñoz, excanciller de Chile: “Esto tiene que estar en manos de los venezolanos, pero con acompañamiento de la comunidad internacional”

Actualidad internacional

El exministro enfatizó que el poder de facto lo sigue detentando Maduro, por lo que el desafío es buscar un acuerdo de transición.

Uno de los protagonistas de la creciente presión internacional en contra de Nicolás Maduro fue Heraldo Muñoz, quien desde su puesto de ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Michelle Bachelet fue uno de los fundadores del Grupo de Lima de países americanos.

Para él, la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela” es un “acto simbólico importante, porque se trata nada menos que del titular del único poder del Estado elegido democráticamente”. Sin embargo, para lograr una negociación efectiva se necesita voluntad del gobierno “y yo los veo muy atrincherados todavía”.

- ¿Por qué ahora? ¿Por qué Guaidó está haciendo lo que no pudieron hacer ni Henrique Capriles ni Leopoldo López?

- El propio desgaste de la oposición y las fracturas que se han observado han llegado a un punto en que se decidió tratar de superarlas, en paralelo a la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela. Hace escasas semanas uno de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, cercano al chavismo, se asiló en Estados Unidos y además hubo un conato de sublevación de la Guardia Nacional. Esos son hechos que paralelamente al pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que este año Venezuela tendrá una inflación de 10.000.000%, han llevado a este nuevo escenario.

Grupo de Lima

- ¿Cuál es el rol del Grupo de Lima para acompañar a Venezuela en este proceso?

- Si bien algunos gobiernos ya han reconocido a Guaidó como mandatario de Venezuela, teniendo la legitimidad de la Asamblea Nacional, los hechos muestran que el poder de facto lo sigue detentando Nicolás Maduro. El desafío será buscar un acuerdo de transición, una negociación creíble que ponga fin a la profunda crisis económica, social y humanitaria que vive Venezuela. Eso es fácil decirlo, pero no realizarlo después de las experiencias fallidas de diálogo. Cualquier negociación tiene que tener algunos fundamentos de credibilidad, si no no tiene mucho sentido. Para eso el Grupo de Lima podría ayudar. Por cierto este tema tiene que estar en las manos de los propios venezolanos, pero con el acompañamiento de la comunidad internacional.

- ¿Habrá trabajo conjunto del Grupo de Lima con EEUU?

- El Grupo de Lima se ha estado coordinando con EEUU, con la Unión Europea, Canadá es parte del grupo, de modo que hay una oportunidad para intentar una negociación que tenga sustento. Ha sido el gobierno de Maduro el que le ha quitado el piso al diálogo, lo que le ha servido para ganar tiempo. Pero hoy día el ganar tiempo pareciera no tener un horizonte muy fructífero.

- A nivel personal ¿qué le parece lo que pasó en la jornada?

- Lo miro con mucha atención, con gran simpatía hacia la oposición, los demócratas y los perseguidos. Hay que recordar que todavía hay dos personas que están bajo la protección de la Embajada de Chile en Caracas. Deseo de que esta profunda crisis se pueda superar y por la vía política y pacífica, y no por el enfrentamiento y la violencia.