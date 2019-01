“Hoy se da inicio a un gobierno de facto e inconstitucional en el país”

Actualidad internacional

� Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento, augura un “desastre total”.

- ¿Qué significa un nuevo mandato de Nicolás Maduro para Venezuela?

- Se da inicio a un gobierno de facto caracterizado por el secuestro de los poderes y en contra del texto constitucional. Esa realidad deja a los gobiernos democráticos del mundo con la potestad de señalar las irregularidades y configurar un criterio político unitario que coadyuve al petitorio que hacemos desde la AN para unas elecciones libres.

- ¿Qué esperan de los anuncios económicos que hará el mandatario?

- Más circo, oferta engañosa, medidas poco trascendentes e inseguridad jurídica. No podemos esperar nada bueno, porque este es un gobierno que vive sin propuestas. Si en 19 años no han tenido una visión asertiva de la globalidad e interrelación entre los países, no podemos esperar nada nuevo.

- En ese contexto, ¿qué se viene para Venezuela?

- En materia económica, el desastre total. La desaparición de nuestra moneda es ejemplo claro del fracaso de la política económica. ¿Qué hace falta? Modificar las políticas económicas, pero este gobierno obtuso y mediocre no tiene ninguna voluntad y se excusa diciendo que cualquier cambio traicionaría el legado de Hugo Chávez que, realmente, lo que dejó fue miseria y ruina. Se necesitan garantías jurídicas para que la inversión extranjera venga al país y para que los internos traigan sus capitales.

- Desde el Ejecutivo evalúan disolver el Legislativo y convocar a nuevas elecciones. ¿Qué esperan hacer?

- Ante una situación tan difícil como la del gobierno, cerrar un poder y poner fin a la voluntad popular, será un golpe mortal para el propio gobierno. Terminaría por divorciarse de los países democráticos y crearía las condiciones para otras actuaciones de organismos multilaterales en decisiones administrativas. Esas son amenazas de quien se encuentra acorralado.