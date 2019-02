HSBC alerta sobre China y el Reino Unido tras decepcionantes resultados anuales

Actualidad internacional

Las acciones del ente emisor cayeron, al inicio de la jornada, al menos un 3%, luego de la firma incumpliera las previsiones de ganancias en 2018 y de que analistas redujeran sus pronósticos para este año.

El banco más grande de Europa por capitalización de mercado, HSBC, entregó hoy resultados decepcionantes, tras los cuales advirtió que podría tener que retrasar algunas de sus inversiones previstas para este año producto de la desaceleración en China y en el Reino Unido.

HSBC reportó una ganancia antes de impuestos de US$ 19.900 millones para 2018, un incremento de 15,9% por sobre los US$ 17.200 millones del año anterior, pero por debajo de los US$ 22 mil millones que esperaban analistas.

Según el banco, la debilidad de los mercados en el cuarto trimestre socavó la confianza de sus clientes y los resultados reflejan un problema más amplio para las entidades europeas, que están luchando por volver a crecer tras una década de reestructuración debido al empeoramiento de la perspectiva económica mundial.

Riesgos mundiales

Al final de su primer año a cargo, el presidente ejecutivo John Flint dijo que HSBC podría tener que retrasar planes de inversión. "Seremos proactivos en la gestión de los costos y la inversión para enfrentar los riesgos del crecimiento de los ingresos cuando sea necesario", afirmó.

En junio, Flint había dicho que HSBC invertiría entre US$ 15 mil millones y US$ 17 mil millones durante tres años en áreas que incluyen tecnología y China, y que los objetivos de rentabilidad y dividendos cambiarían poco.

Pero el entorno ha cambiado. La desaceleración económica en el gigante asiático desafía la estrategia de HSBC de destinar más recursos a Asia, donde ya genera casi el 90% de sus ganancias. El crecimiento de la nación se frenó a 6,6% en 2018, el más débil en 28 años.

La presión sobre China podría aumentar si Beijing y Washington no logran llegar a un acuerdo pronto para terminar su disputa comercial. Hoy se reanudaron las conversaciones entre las partes.

En tanto, el banco se prepara para posibles préstamos incobrables a futuro en el Reino Unido, a propósito de la cercanía del Brexit, y por ello reservó US$ 165 millones de dólares para atender la emergencia.