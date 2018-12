HSBC: Alto precio del litio y del cobalto bajan las proyecciones de ventas de vehículos eléctricos

Actualidad internacional

De todas formas para el banco de inversión, SQM es la empresa a la que hay que estar expuesta si se quiere apostar por la electromovilidad.

Los altos precios del litio y el cobalto dificultarán el crecimiento de las ventas de los vehículos que funcionan con baterías en los próximos años, según HSBC Holdings.

La participación en el mercado global para el año 2025 para vehículos completamente eléctricos será más baja que lo proyectado anteriormente: 9,4%, en comparación con una estimación anterior del 10,5%, dijeron en un informe los analistas de HSBC Alexandre Falcao y Augusto Ensiki. Al mismo tiempo, duplicaron su pronóstico para los EV híbridos enchufables al 5,5% del mercado para 2025, desde el 2,4%.

"Los altos precios del litio y el cobalto, pero también la oferta limitada y la menor demanda de EVs puros, ahora favorecen a más híbridos enchufables en el corto a mediano plazo en comparación con nuestras expectativas previas", dijeron los analistas en el informe.

El suministro de litio se mantendrá "razonablemente apretado" en medio de retrasos de nueva producción, proyectos cancelados y archivados, una demanda robusta de baterías en todo el mundo y un impulso continuo por parte del gobierno de China para vehículos eléctricos, según el informe. HSBC elevó su pronóstico de demanda de litio para 2025 en un 88% desde su última estimación hace más de un año, a 776.000 toneladas.

El punto de inflexión para la adopción de EV será alrededor de 2020, cuando los costos de la batería deberían haber caído "significativamente" y las principales compañías automotrices comenzarán a vender sus nuevos modelos de EV, dijo HSBC.

Los productores de litio establecidos, SQM y Livent Corp, son las mejores acciones para ganar exposición a los aumentos de la demanda, dijo HSBC. Glencore Plc y Vale SA también se beneficiarán, ya que producen otros materiales para baterías como el níquel, el cobre y el cobalto, según el informe. HSBC mejoró la calificación de SQM a comprar y elevó su precio objetivo a US$ 55 por acción desde US$ 50. También inició la cobertura de Livent con una calificación de comprar y un precio objetivo de US$ 22 por acción, y otorgó a Albemarle Corp. una calificación de mantener y un precio objetivo de US$ 112,50.