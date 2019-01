Ingresos de Wells Fargo retroceden 5% por caída de actividad en todas sus unidades de negocio

Actualidad internacional

Es la tercera de las grandes entidades financieras en entregar su reporte esta semana, en una temporada marcada por el pesimismo de los analistas.

Sumándose a los débiles resultados de la banca estadounidense en el cuarto trimestre de 2018, Wells Fargo reportó hoy una caída de 5% en sus ingresos en comparación con el mismo período del año anterior, ante una menor actividad en todas sus ramas de negocio.

La entidad fue la tercera de las grandes firmas en entregar su reporte esta semana, en una temporada marcada por el pesimismo de los analistas. JPMorgan y Citi ya habían reportado resultados decepcionantes.

Los ingresos de Wells Fargo cayeron de poco más de US$ 22 mil millones al cierre de 2017 a US$ 20.980 el año pasado. Las utilidades totales también se redujeron, desde US$ 6.200 millones el 2017 a US$ 6.100 millones.

No obstante, las ganancias aplicables a accionistas se ubicaron en US$ 5.710 millones, o US$ 1,21 por acción, poco más del US$ 1,19 previsto por analistas. El año pasado, se habían ubicado en US$ 1,16 por acción.

Antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones del banco caían hoy 0,5%.