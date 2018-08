Insólito: encuentran carta original de José San Martín a Bernardo O'Higgins entre propiedades de Cristina Fernández

Actualidad internacional

Durante los allanamientos, la policía argentina también incautó otros objetos históricos y obras de arte, cuyo valor no ha sido calculado.

Entre miles de objetos de valor y obras de arte halladas en las propiedades allanadas de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, una centró todas las miradas.

Se trata de una carta original de puño y letra escrita por el general José San Martín, una de las figuras clave de la independencia del país, y dirigida a su par chileno, Bernardo O'Higgins.

El documento histórico fue hallado en la casa de la exmandataria en Calafate, donde se encontraba envuelta en un papel especial de conservación, enmarcada y protegida con un vidrio, según consigna el diario local Clarín.

Del lugar fueron rescatadas 94 cajas con distintos objetos de valor, entre ellas un libro de recuerdos de Eva Perón, un documento escrito por el expresidente Hipólito Yrigoyen, antigüedades y obras, entre ellas una de la artista María Minujín.

Pero la carta dirigida a O'Higgins estuvo entre las que generó más ruido. Clarín entrevistó al director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, quien señaló que el documento "debería estar en el Archivo General. Ni en la Biblioteca Nacional, ni en la Academia de Historia, ni en el Museo Histórico, sino en el Archivo".

El funcionario no aventuró un cálculo de cuánto podría llegar a valer la carta, pero señaló: " Nunca falta ese loco capaz de pagar cientos de miles por ver una carta firmada por San Martín. No me sorprendería que se pague un millón de dólares".

Perina también pidió a la justicia que se entregue el documento a la institución que dirige, para realizar las pericias correspondientes y determinar su autenticidad.

El allanamiento a las propiedades de Cristina Fernández se deriva de la revelación de los llamados "cuadernos de las coimas", que sacaron a la luz un esquema de pago de sobornos durante los gobiernos de Fernández y su antecesor y esposo, Néstor Kirchner.