Iván Duque gana sólidamente y es el nuevo presidente de Colombia

El candidato uribista obtuvo un 53,98% de los votos, frente al 41,81% del representante de la izquierda, Gustavo Petro. Piñera lo llamó y lo convocó a trabajar juntos "por la libertad, justicia y progreso"

Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia. Con 10,3 millones de votos, el candidato urbista se impuso al abanderado de izquierda Gustavo Petro. Duque obtuvo un 53,98% de apoyo, frente al 41,81% de Petro, con un 100% de los votos escrutados. Martha Lucía Ramírez, por su parte, se convierte en la primera mujer electa vicepresidenta del país.

El abogado del Partido Centro Democrático asumirá la presidencia con 42 años de edad, que cumplirá justo una semana antes del cambio de mando del 7 de agosto, lo que lo convierte en el presidente más joven de la historia de Colombia.

"Hoy es un día muy especial para Colombia, quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano, porque una nueva generación llega a gobernar con la mayor votación en la historia de nuestro país", dijo Duque en su primer discurso como presidente electo.

"No voy a gobernar con odios ni mantengo odios hacia ningún colombiano, se trata de mirar hacia el futuro por el bien de todos los colombianos", afirmó tras protagonizar un proceso eleccionario histórico, ya que por primera vez pasó a segunda vuelta un candidato de izquierda.

"Voy a entregar todas mis energías por unir a nuestro país, no más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos", reafirmó. "Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo", aseguró.

Por su parte, el derrotado candidato de Coalición Petro Presidente reconoció que sentía tristeza ante el triunfo de su contrincante. "Claro que hay tristeza, no pensamos en cómo se ejerce una oposición, sino un gobierno. Nos ganaron diciendo que éramos ateos, que habíamos matado gente, que íbamos a volver a Colombia como Venezuela. Todo eso es mentira, tenemos las manos limpias", exclamó.

Petro dejó claro además que su sector se hará sentir fuerte como oposición. "Aceptamos su triunfo, Iván Duque es el presidente de Colombia. No vamos a pedir ministerios ni embajadas ni nada, hoy somos la oposición a ese gobierno. Somos oposición no porque no queramos, sino porque no coincidimos con él", aclaró.

Reacción regional

Uno de los primeros en felicitar a Duque fue el actual mandatario Juan Manuel Santos, quien a través de Twitter aseguró que le ofreció "toda la colaboración del gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila".

Llamé a @IvanDuque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 de junio de 2018

También el presidente chileno Sebastián Piñera utilizó la red social del pajarito para informar que habló con Duque y lo convocó a trabajar juntos "por la libertad, justicia y progreso".

Acabo de hablar con Ivan Duque , flamante Presidente Electo de Colombia, con quien estoy seguro trabajaremos hombro con hombro por la libertad, justicia y progreso del pueblo chileno y colombiano — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 17 de junio de 2018

El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto también saludó al ganador a través de Twitter y destacó la jornada de elecciones en Colombia "expresión de la sólida democracia de ese país amigo", dijo.

Con el nuevo Gobierno de Colombia, México continuará profundizando su relación estratégica, los intercambios económicos y la cooperación para el desarrollo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 de junio de 2018

El presidente peruano Martín Vizcarra, por su parte, afirmó: "Mi felicitación y deseos de éxito a @IvanDuque, presidente electo de la hermana República de Colombia, a quien expreso mi voluntad de desarrollar un trabajo estrecho entre nuestros gobiernos para continuar fortaleciendo la sólida amistad que une a nuestros pueblos".

Jornada tranquila

La jornada electoral se desarrolló con normalidad. Tras ejercer su voto, el presidente Santos se mostró satisfecho con el proceso electoral y dijo que el país está avanzando de forma positiva, lo que queda demostrado en que los dos candidatos que se enfrentan en el balotaje son de corrientes políticas opuestas.

"Los dos candidatos pertenecen cada uno desde su flanco (derecha e izquierda) a la oposición, pero nunca tuvieron problemas con el gobierno, se les han brindado todas las garantías", afirmó, en declaraciones citadas por el diario La República.

El mandatario aprovechó además de hacer un llamado a que la población participe en las elecciones. "Salgan a votar. Sé que estamos en el campeonato mundial de fútbol, pero hay tiempo para hacerlo", aseguró.

Santos también expresó su deseo de que esta jornada sea igual a la primera vuelta -donde también se escogieron parlamentarios-, "que fueron las elecciones más seguras, con más garantías y con la más alta participación".

Votación de candidatos

Al emitir su sufragio en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, Petro aseguró que este es un día histórico para el Colombia con una posibilidad de cambio para el país.

"Vamos bien y yo pienso que hoy será un día histórico. Cuando se habla de la historia siempre se habla de las posibilidades de cambio real en el país, que en el fondo desean todos los colombianos, porque no creo que haya algún colombiano que crea que todo está bien", dijo Petro, según publicó La República.

Por su parte, Duque votó poco antes de las 10 de la mañana (hora local) al norte de Bogotá y acompañado de su familia. Duque exhortó a los colombianos a votar y destacó que la campaña se realizó sin contratiempos. Asimismo, dijo que en su propuesta está abogando por una renovación generacional, por luchar contra la corrupción y mostrar que el país tiene potencial para desarrollar la innovación.

Más confrontacional fue el referente político de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que había votado por el candidato y su compañera de fórmula, Martha Lucía Ramírez, "porque son garantías de crecimiento con inclusión social, son garantías para que Colombia no caiga en el destructivo socialismo".

Voto en el exterior

Había más de 36 millones de colombianos habilitados para votar, de los cuales 17,5 millones eran hombres y 18,7 millones eran mujeres.

En el extranjero había 819.398 colombianos habilitados para votar, quienes pudieron ejercer su derecho en 234 puestos de votación ubicados en distintos países, incluido Chile.

En materia de seguridad, se desplegaron 91 mil uniformados de la policía en todo el territorio nacional, de los cuales 53 mil estarán concentrados en las mesas de votación y los restantes velarán por la seguridad de los ciudadanos que se acerquen a sufragar.

Duque es hijo del exgobernador de Antioquia y exministro Iván Duque Escobar. Es egresado de derecho de la Universidad Sergio Arboleda y dentro de su formación profesional también cuenta con maestrías en Finanzas y Administración Pública y Derecho Internacional de American University y Georgetown University, en Estados Unidos.