Jack Brooksbank, el descendiente de banquero que arriba a la casa real inglesa

Actualidad internacional

El joven empresario de 31 años se casó hoy con Eugenia de York, la hija de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés.

Ser la octava en la línea de sucesión inglesa tiene sus costos. Ciertamente el matrimonio de Eugenia de York, la hija de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés celebrado hoy en el castillo de Windsor no tuvo la misma expectación que las bodas de sus primos, los herederos más directos de la corona británica.

Pero no por ello fue menos glamorosa. Y es que el novio también tiene su propia estirpe, no precisamente viene del mundo de la realeza pero es un conocido en el mundo empresarial. Jack Brooksbank (31) es descendiente de Stamp Brooksbank, quien fuera gobernador del Banco de Inglaterra en el siglo XVIII. Estudió en Stowe School, uno de los colegios más elitistas del Reino Unido y donde han pasado personajes ilustres como el príncipe Rainiero de Mónaco y el conocido magnate, Richard Branson.

Según publicó la revista Vanity Fair, Brooksbank cuando terminó la escuela tenía dos opciones: "estudiar una carrera y acabar trabajando en la City, como muchos de sus pares, o convertirse en una pieza clave de los elitistas pubs ingleses".

Pues bien, escogió lo segundo y su útlimo trabajo fue como gerente en Mahiki, el conocido bar londinense favorito del príncipe Harry y sus amigos. Ubicado en el exclusivo barrio de Mayfair, cada noche logra reunir a celebridades de la talla de Paris Hilton, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga; y, por supuesto, los herederos de la corona.

Pero su carrera no partió en la línea gerencial precisamente. Brooksbank se inició como mesero en The admiral Codrington, un pub inglés situado en la exclusiva zona de Chelsea y donde conoció al empresario Piers Adam, quien luego lo llevó al restaurante The Markham Inn.

Según la publicación, justamente fue en los tres años que estuvo trabajando en este local, que Jack conoció al príncipe Harry y a su amigo Guy Pelly, y comenzó a moverse en círculos de la realeza. En eso años también se convirtió en embajador de la bebida Casamigos, la marca de tequila propiedad de George Clooney.

La ceremonia

Esa es la trayectoria del novio que hoy contrajo matrimonio con la princesa Eugenia, quien llegó al templo en un Rolls Royce Phanton VI de 1977 acompañada por su padre, el príncipe Andrés.

En la ceremonia además de su madre, Sarah Ferguson, estuvo presente la reina Isabel II, de 92 años, que llegó junto al duque de Edimburgo y fue la última en acercarse a la capilla poco antes de que lo hiciera la novia, como marca la tradición.

La princesa Eugenia llevó un vestido blanco de Peter Pilotto y Christopher De Vos, que acompañó con unos pendientes de diamantes y esmeraldas, regalo del novio, y una tiara Greville Kokoshnik, que fue cedida especialmente para la boda por su abuela.

El vestido, de estilo casi medieval, tenía escote por delante y por atrás, detalle especialmente solicitado por la princesa Eugenia para mostrar la marca que tiene en la espalda de la cirugía a la que fue sometida cuando tenía 12 años para corregir su escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral.

El vestido blanco llevaba grabados diversos símbolos, como un cardo, flor nacional de Escocia y en referencia al cariño de la pareja por las tierras escocesas; un trébol, emblema de Irlanda, en honor a la familia de su madre, y una rosa, símbolo de Inglaterra.

Otras celebridades estuvieron presentes en el enlace, entre ellos el actor y director Stephen Fry, las modelos Kate Moss y Cara Delevigne, así como el cantante Robbie Willians y su mujer, Ayda Field, y la interprete Ellie Goulding, entre otros.

Durante la ceremonia, la hermana de Eugenia, la princesa Beatriz, leyó una pasaje de la Biblia mientras que el tenor italiano Andrea Bocelli cantó el Ave María de Franz Schubert.

La princesa Eugenia y Brooksbank, de 31 años, se conocieron durante unas vacaciones de esquí en Suiza en 2010 y se comprometieron en Nicaragua a principios de este año.

Los gastos de la boda han estado a cargo de la familia real, pero los de seguridad los ha asumido el contribuyente británico, según los medios, que resaltan que esto ha creado polémica dado que la princesa Eugenia no es miembro activo de la familia real.