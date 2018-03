Jorge Pizarro no descarta intercambio territorial con Bolivia

Actualidad internacional

El senador DC manifestó que "no podemos cerrarnos a eso, sobre todo en un mundo que va cambiando".

El senador Jorge Pizarro, quien forma parte de la delegación chilena ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, abrió una nueva polémica hoy, al manifestarse abierto a un intercambio territorial con Bolivia.

En declaraciones a CNN Chile, el parlamentario manifestó que "Chile siempre ha estado dispuesto a negociar una salida al mar sin soberanía”. No obstante, agregó que “si el día de mañana hay alguna alternativa distinta que sea justa para los chilenos, que garantice soberanía y que no signifique una imposición de nadie sobre nadie, por qué no, nunca podemos cerrarnos a eso, sobre todo en un mundo que va cambiando".

"Se puede llegar a acuerdo de distinta manera, hay distintas fórmulas y lo hacen todas las sociedades modernas", manifestó.

Más tarde, en conversación con el Canal 24 Horas, detalló que una solución sería posible "en cien años más, pero no hoy. Con toda claridad".

Agregó que "Chile ha estado siempre dispuesto a buscar una salida siempre y cuando no esté en juego la soberanía".