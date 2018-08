Jornada negra en Argentina: peso se desploma y supera barrera de 34 unidades por dólar pese a anuncios del gobierno

Actualidad internacional

El presidente Mauricio Macri informó esta mañana que solicitó al Fondo Monetario Internacional que se adelanten los desembolsos para superar las turbulencias financieras.

Argentina vive hoy una jornada negra. Tras cinco sesiones de caídas y luego de marcar ayer un mínimo histórico de 32,05 pesos por dólar, la divisa trasandina continuó depreciándose hoy, a pesar de los anuncios del presidente Mauricio Macri, que esta mañana informó que pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantar los desembolsos necesarios para cumplir con el programa financiero de 2019.

A las 14:16, hora de Chile, el tipo de cambio se hundía más allá de la barrera de las 34,40 pesos por dólar, lo que se traduce en una devaluación de más de 8% en sólo un día.

Esto, a pesar de que el banco central salió además al mercado a intervenir vendiendo US$ 300 millones de sus reservas a 31,63 pesos argentinos. Lejos de calmar las aguas, la divisa local siguió retrocediendo a un nuevo piso histórico.

Última jugada

En una última jugada con la que pretendía calmar a los inversionistas, el presidente Mauricio Macri recurrió nuevamente al FMI para pedir que se adelantaran los desembolsos del préstamo pactado en junio por US$ 50 mil millones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del programa financiero.

La decisión, dijo el jefe de Estado, "apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional".

En la práctica, el país tendrá US$ 21 mil millones disponibles este año y a ellos se sumarán, en 2019, los US$ 29 mil restantes. El Ministerio de Hacienda dijo que aún no está definido el uso del dinero, pero que el mercado puede confiar en que los recursos están disponibles.

